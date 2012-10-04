Жителям разрушенного дома в Сергиевом Посаде дали временное жилье

Фото: 50.mchs.gov.ru

В Сергиевом Посаде жителям дома, в котором в четверг произошел взрыв бытового газа, предоставили временное жилье в общежитии. В настоящее время на месте ЧП работают 30 полицейских.

"От взрыва пострадал практически весь дом, находиться в нем невозможно. Поэтому пострадавшим было предложено временное жилье. В городе действует так называемый маневренный фонд. Это общежитие, находящееся в муниципальной собственности, для людей, пострадавших во всякого рода чрезвычайных ситуациях. Пострадавшие могут временно находиться там",– сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Всего в пострадавшем доме расположены 16 квартир. В настоящее время спасатели выясняют, могут ли под завалами находиться люди. На месте ЧП работают 30 полицейских.