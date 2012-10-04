Форма поиска по сайту

04 октября 2012, 15:56

Происшествия

Жителям разрушенного дома в Сергиевом Посаде дали временное жилье

Фото: 50.mchs.gov.ru

В Сергиевом Посаде жителям дома, в котором в четверг произошел взрыв бытового газа, предоставили временное жилье в общежитии. В настоящее время на месте ЧП работают 30 полицейских.

"От взрыва пострадал практически весь дом, находиться в нем невозможно. Поэтому пострадавшим было предложено временное жилье. В городе действует так называемый маневренный фонд. Это общежитие, находящееся в муниципальной собственности, для людей, пострадавших во всякого рода чрезвычайных ситуациях. Пострадавшие могут временно находиться там",– сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Всего в пострадавшем доме расположены 16 квартир. В настоящее время спасатели выясняют, могут ли под завалами находиться люди. На месте ЧП работают 30 полицейских.

Напомним, инцидент в Сергиевом Посаде произошел около 11:00. В результате взрыва бытового газа в одной из квартир на первом этаже двухэтажного кирпичного дома обрушился стена. Полностью разрушены оказались четыре квартиры, еще четыре повреждены.

Пострадала женщина, личность которой устанавливается. Ее госпитализировали в центральную районную больницу Сергиева Посада. Жильцы второго подъезда обрушившегося дома были эвакуированы.

