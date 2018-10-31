В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в столице до сих пор проходят лечение восемь девочек-учениц Керченского политехнического колледжа, пострадавших во время нападения 17 октября. В начале этой недели детей навестила уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Омбудсмен рассказала порталу Москва 24 о состоянии девочек, о том, какие планы они строят на ближайшее будущее.

Фото: ТАСС/пресс-служба ОНФ

В настоящий момент в НИИ находятся 8 пациентов – девочек-подростков – из Керчи. Кузнецова отметила, что они держатся хорошо. А ей есть с чем сравнивать, так как 19 октября она уже навещала пострадавших детей в больницах Крыма.

"Девочки молодцы. Некоторых из них я видела сразу – еще в больнице в Симферополе. Разница в их состоянии – это небо и земля. Можно подумать, что они все забыли. Но я, конечно, понимаю, что ситуация намного глубже, чем кажется с первого взгляда", – сказала Кузнецова.

Омбудсмен отметила, что физическое и психологическое состояние пациенток улучшилось. "Сейчас у них уже начался реабилитационный процесс, но внешние признаки остались: царапины еще не зажили, как и некоторые ранения, кому-то еще нужна операция. И внутренне состояние уже другое. С пострадавшими сейчас занимаются психологи, это серьезная работа, и я надеюсь, она продолжится", – отметила омбудсмен.

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К сожалению, еще не все пациенты пережили критический момент. Двух детей Кузнецова навестила в реанимации. "Некоторые девочки в тяжелом состоянии, им нужна поддержка и наша помощь, – говорит она. – Прогнозы достаточно непростые. Но, надеюсь, что все будет хорошо, потому что такой опыт, который есть сегодня у докторов в клинике Рошаля, вряд ли где найдешь".

Омбудсмен добавила, что во время ее визита в клинику одну пациентку собирались переводить из реанимации в обычную палату. "Ей хоть и 19 лет, но на первых порах думали, что она младше – судя по телосложению, поэтому она в этой (детской. – Москва 24) больнице и находится. Но здесь уже нет дела до формальностей, важно, чтобы у них было самое главное – здоровье", – поясняет Кузнецова.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Она рассказала о том, что в клинике также ведется работа и с родителями пострадавших. Взрослым рассказывают, как помочь детям пережить случившееся. "В первую очередь, важно, что родители находятся рядом. Я спросила у каждой из девочек, кто смог со мной поговорить, часто ли приходят родители. У них есть возможность навещать детей постоянно, они проживают в предоставленной гостинице. Поэтому дети связь с семьей не потеряли", – добавила омбудсмен.

Кузнецова также поделилась тем, что во время беседы с девочками у них появились совместные планы на будущее. "Очень хочется, чтобы та задумка, которая родилась в ходе разговора с детьми, реализовалась. Если разрешат доктора, мы договорились встретиться через некоторое время, сходить на экскурсию и посмотреть Москву", – рассказала она.

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Напомним, 17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу в столовой учебного заведения. После нападения он покончил с собой. В результате 20 человек погибли. 11 раненых были доставлены в Москву для дальнейшего лечения.

СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Расследование передано к производству центральному аппарату ведомства. На место происшествия направлены следователи и криминалисты из Москвы.