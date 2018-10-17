Перепутали подозреваемых: принятый за Рослякова студент записал видеообращение

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Пользователь соцсети "ВКонтакте" по имени Владислав Рейх записал видеообращение, где рассказывает, что СМИ перепутали подозреваемых.

"СМИ перепутали меня с террористом, выложили мое фото и ссылку на страницу. Я к этому не имею никакого отношения", – заявил Рейх.



Как Владислав Рейх позже рассказал РБК, он не является учащимся политехнического колледжа в Керчи.

По его словам, с 9 часов до 12:30 он находился в Керченском морском техническом колледже, есть записи в журналах, на камерах. Владислав выразил опасение, что из-за ошибки его могут "на улице избить".

Ранее Telegram-каналы и ряд российских СМИ распространили фотографию со страницы Рейха, опубликованную 15 октября. Он подписал фото словами "Люблю тебя солнышко".

Кроме того, на странице студента в соцсети сохранен статус, содержащий цифру 152. Эта публикация была сделана 19 мая 2018 года, то есть как раз за 152 дня до трагедии в колледже.

Эти же цифры "стоят" в статусе личного профиля его подруги, Владиславы Самойленко.



Устроившего жестокое нападение, результатом которого стали не менее 19 погибших и десятки раненых, по версии следствия, зовут Владислав Росляков.

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17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По официальным данным, погибли 19 человек. Национальный антитеррористический комитет заявил, что взрыв в колледже произошел от неустановленного объекта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте, позднее дело было переквалифицировано на убийство двух и более лиц.

Выяснилось, что подозреваемый студент 4 курса Владислав Росляков легально получил разрешение на оружие, собрал все необходимые документы и обследовался у психиатра. Разрешение на оружие Росляков получил около месяца назад.

Знакомый молодого человека, напавшего на студентов, рассказал, что Владислав "очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им".