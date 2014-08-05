Выступления по фрирайду пройдут в парке "Северное Тушино"

Фото: М24

В рамках празднования международного Дня молодежи в парке "Северное Тушино" состоятся выступления по фрирайду (стиль катания на велосипеде – прим. ред.) среди профессионалов.

Спортсмены соберутся на вейкбординговой станции. Здесь можно будет увидеть лучших московских спортсменов, которые обещают показать сложнейшие трюки.

"В завершении турнира пройдет показательное выступления известного вейкборд рейдера, чемпиона Европы, чье имя держится в секрете", - отметили организаторы.

Выступление состоится на вейкборд-площадке. А тем временем самых маленьких посетителей ждет детская анимационная программа с клоунами.

Вечером всех гостей парка приглашают на концерт.

Праздник организуют 9 августа, начало в 15.00.