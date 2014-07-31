Фото: gbmt.ru

Выставка "Флоксы" пройдет в Биологическом музее имени Тимирязева с 5 по 7 августа. Мероприятие организовано при поддержке клуба "Цветоводы Москвы", которому в этом году исполняется 50 лет.

Посетителям представят различные сорта многолетних садовых цветов с яркими шапочками самых разнообразных оттенков: белого, красного, розового.

"Сейчас в палитре флоксов не только традиционные цвета, но и малиновые, фиолетовые, голубые тона. Флоксы прекрасно сочетаются с другими многолетниками – астильбами, гейхерами, ирисами, лилейниками, маргаритками или примулами, низкими спиреями", - отметили в музее.

На выставке продемонстрируют как новинки сезона, так и давно известные сорта флоксов.

Посетители смогут не только приобрести понравившиеся растения, но и получить консультацию специалистов. Флористы расскажут, как определять сорта флоксов и использовать эти цветы в ландшафтных композициях.

Также на выставке можно будет найти каталог "Флоксы многолетние". В этом авторском издании указаны почти 900 сортов и сеянцев флоксов.

В день открытия выставки запланирована встреча с селекционером Юрием Репревым. Она начнется в 14.00.

Выставка "Флоксы" будет работать 5 августа с 11.00 до 18.00, 6 августа с 10.00 до 18.00, 7 августа с 12.00 до 20.00.