Опубликованы новогодние фотографии Москвы XIX и XX веков

Фото предоставил Главархив. Дети на новогоднем празднике в Колонном зале Дома Союзов. Москва. 1970 год. Фото В. Христофорова

На сайте Главного архивного управления столицы появилась виртуальная подборка фотографий о том, как встречали Новый год в XIX и XX веках. Об этом сообщает Главархив Москвы. Виртуальная экспозиция называется "В ожидании доброго волшебства. Новый год и Рождество в Москве в архивных документах и фотографиях".

В экспозицию попали только самые интересные и редкие снимки о празднике и оформлении улиц города, сказала начальник Главархива Ярослава Онопенко.

Фото: Главархив

"Особый интерес представляют поздравительная телеграмма императора Александра II московскому генерал-губернатору князю Долгорукову, объявление о порядке принятия поздравлений по случаю Нового года московским генерал-губернатором великим князем Сергеем Александровичем и великой княгиней Елизаветой Федоровной, решение Исполкома Моссовета "О проведении новогодних елок для детей города Москвы" датированное декабрем 1941 года, дореволюционные и советские новогодние и рождественские открытки, фотографии Москвы и москвичей в дни празднования Нового года", – рассказал он.

Фото: Главархив

Отмечать Новый год 1 января в России начали во времена Петра I. Он издал именной указ "О праздновании Нового года" 20 декабря 1699 года.

Фото: Главархив

Напомним, на сайте Главархива также открылась виртуальная фотовыставка "Москва – Санкт-Петербург. Две столицы в объективе истории". Выставка рассказывает об истории двух городов в XX веке: о дореволюционных годах, о становлении социалистического государства, о событиях Великой Отечественной войны и о мирной жизни после нее.

Фотографии Москвы были сделаны петербургскими мастерами, а Петербурга – московскими.