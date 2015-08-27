Пятиметровую копию статуи Давида Микеланджело провезут по Москве

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

29 августа пятиметровую копию статуи Давида Микеланджело провезут по центру Москвы. Об этом сетевому изданию m24.ru сообщили организаторы эскорта.

Статуя, горизонтально уложенная в спецфургон, проедет по Садовому кольцу с остановками в парке культуры имени Горького, МУЗЕОНе, а также на Охотном ряду и Театральной площади.

После променада монумент установят на набережной Яузы перед центром дизайна Artplay. Установка приурочена к открытию выставки "Микеланджело.

Сотворение мира", где зрителям представят обзор всех наиболее значимых работ мастера. Скульптура из пенополистирола высотой 5,5 метра и весом 200 килограммов изготовлена методом объемного фрезерования (3D модель) простоит до 1 ноября.

Оригинальная статуя Давида руки Микеланджело была впервые представлена публике во Флоренции в 1504 году. В настоящий момент она находится в Академии изящных искусств во Флоренции.