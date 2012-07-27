В Москве откроется выставка "Славный 1812 год"

ИТАР-ТАСС

В Музее-панораме "Бородинская битва" открывается выставка "Славный 1812 год", сообщает пресс-служба Департамента культуры Москвы. В выставке принимают участие работы Студии военных художников имени Грекова.

Зрители смогут увидеть изображения батальных сцен Отечественной войны, лирические сюжеты тех лет и серию лаковых миниатюр-портретов "Полководцы Отечественной войны 1812 года".

Выставка откроется 1 августа в музее "Бородинская битва" на Кутузовском проспекте, 38.

Студия имени Грекова была основана в 1934 году. Художники студии восстанавливали панораму "Бородинская битва" в 1960-е, в 2011 полотно было обновлено в рамках подготовки к празднованию 200-летия победы над Наполеоном.