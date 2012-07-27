Открывается выставка итальянского сценариста Тонино Гуэрры

ИТАР-ТАСС

В филиале центрального театрального музея имени Бахрушина - галерее на Малой Ордынке - 27 июля состоится торжественное открытие выставки, посвященной памяти известного итальянского сценариста и писателя Тонино Гуэрры, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.

На выставке будут представлены изобразительные произведения Гуэрры. Экспозицию будет сопровождать музыка сына сценариста - композитора Андреа Гуэрра. Звуковым сопровождением выставки также станут записи стихотворений писателя в исполнении Беллы Ахмадулиной.

Кроме того, на выставке будут показаны фрагменты фильмов, для которых Гуэрра писал сценарии. Среди этих фильмов есть произведения выдающихся режиссеров, таких как Федерико Феллини, Микеланджело Антониони и Андрея Тарковского.

Экспозиция включает в себя фотографии, сделанные куратором выставки Иваном Шакуровым в доме Гуэрры. На фотографиях запечатлены интерьеры дома, а также итальянский городок Пеннабилли и его окрестности.

Выставка "Тонино. La casa" в галерее на Малой Ордынке продлится с 28 июля по 25 августа 2012 года.