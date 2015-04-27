В театре "Ромэн" открывается выставка "Цыганская трагедия"

Фото: teatr-romen.ru

В здании театра "Ромэн" 27 апреля откроется выставка "Цыганская трагедия", которая продлится до 30 мая.

Многие факты, документы и фотографии будут представлены публике впервые. В оргкомитете подчеркнули, что выставка стала плодом долгих исследований документов военной и послевоенной эпохи.

Посетителей ждут две экспозиции – "Цыгане – жертва геноцида" и "Цыгане в битве за родину". Первая экспозиция включает в себя редкие и уникальные фотографии, рассказывающие об ужасах геноцида, унесшего жизни более 130 тысяч цыган.

В экспозиции "Цыгане в битве за родину" будут представлены фронтовые фотографии и наградные документы, хранившиеся в цыганских семьях, сведения из государственного архива, воспоминания очевидцев.

Торжественное открытие выставки пройдет 27 апреля в 18.00. На нем будут присутствовать члены Совета Федерации, депутаты Госдумы РФ и Мосгордумы, представители правительства Москвы и патриархии, руководители Федеральной национально-культурной автономии российских цыган (ФНКА).

Организатором выставки выступает региональная общественная организация "Совет цыган в городе Москве".