Открылась выставка избранных произведений XX века

ИТАР-ТАСС

Выставка "XX века: избранное" открылась в Московском музее современного искусства, говорится на сайте Департамента культуры. На ней представлены работы классического русского авангарда первой четверти XX века. Экспозиция включает в себя работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Давида Бурлюка, Михаила Ларионова, Петра Кончаловского и многих других.

Отдельный зал посвящен Нико Пиросмани, автору произведений на тему анимализма и портретов современников. Другой зал занимают произведения художников Русского Зарубежья. В нем представлены работы художников-эмигрантов Бориса Анисфельда, Юрия Анненкова, Сержа Шаршуна, Александры Экстер и других авторов.

Выставка демонстрирует работы живописцев и графиков 1930-1940 годов - поколения выпускников ВХУТЕМАСА-ВХУТЕИНА. Еще один раздел экспозиции включает в себя произведения художников-нонконформистов 1960-1970-х годов. Экспозиция включает работы и авторов-постмодернистов - Вадима Захарова, Владислава Мамышева-Монро и других.

Выставка будет проходить до 19 августа в Музее современного искусства по адресу: Гоголевский бульвар, 10.