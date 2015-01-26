Выставку в галерее "Нагорная" посвятили воде

"Афиша": в столице открылась выставка "Aqua Omnia Sunt/ Вода есть все"

В галерее "Нагорная" открылась выставка, посвященная воде и ее месту в нашей жизни. Создатели проекта "Aqua Omnia Sunt/ Вода есть все" собрали на одной площадке работы разных современных художников, фотографов и исследователей.

Произведения участников выставки напоминают зрителям о необходимости беречь воду и рассказывают, какую роль она сыграла в истории развития нашего мира. Например, художник Вячеслав Назарук, нарисовавший кота Леопольда для знаменитого советского мультика, представил в рамках проекта "Aqua Omnia Sunt/ Вода есть все" свою историческую живопись.

"На одной из работ изображена сцена из жизни наших предков - все происходит примерно за десять тысяч лет до Рождества Христова. Племена палабов охраняют рубежи Балтии", - рассказал Назарук в интервью телеканалу "Москва 24" об одной из своих картин, представленных на выставке.

Помимо живописи, посетители галереи "Нагорная" увидят различные арт-объекты и фотографии, также посвященные воде. Представлены снимки из экспедиции фонда содействия сохранению озера Байкал.

В рамках проекта проходят различные мастер-классы и встречи с художниками. Так, 1 февраля гости галереи научатся делать рыбки-талисманы, а 4 февраля здесь покажут фильм про кораллы. Расписание занятий можно найти здесь.

Проект "Aqua Omnia Sunt/ Вода есть все" открыт до 15 февраля. Галерея работает каждый день, кроме понедельника, с 11.00 до 20.00. Билет стоит 50 рублей.