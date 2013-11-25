В Столешниковом переулке откроется предолимпийская фотовыставка

26 ноября в Столешниковом переулке откроется выставка фотографий "Вдохновляем побеждать". В экспозиции будут представлены портреты российских спортсменов и представителей олимпийской сборной России. Также на фотографиях будут запечатлены яркие моменты со спортивных мероприятий отечественного спорта, например, с Универсиады в Казани, XIV чемпионата мира по легкой атлетике.

Фото: ИТАР-ТАСС

Основная идея выставки - расширить представление людей о спортивной фотографии, сообщает "Р-Спорт".

В экспозиции будут выставлены работы фотографов Ильи Питалева, Михаила Доможилова, Юрия Чичикова, Алексея Майшева, Оксаны Юшко и многих других.

Выставка продлится до 14 декабря.