В Царицыно 25 июля расцветут "Цветы на фарфоре"

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"

В пятницу 25 июля в 17.00 откроется выставка "Цветы на фарфоре", сообщила в четверг пресс-служба музея-заповедника.

Выставка развернется у первого оранжерейного корпуса. Экспозиция под открытым небом будет состоять из баннеров с фотографиями, посвященных изображению цветов на фарфоровых изделиях и декоративных панно, которые были созданы с середины XVIII по начало XXI века. Все оригиналы произведений хранятся в музее-заповеднике, их можно увидеть в постоянной экспозиции музея в Хлебном доме и в Большом дворце, а также на временной выставке "Мечта о саде. Фарфор Владимира Яснецова". Фотографии с увеличенными фрагментами цветочной росписи помогут посетителям рассмотреть все детали рисунка.

Напомним, что баннерная выставка "Цветы на фарфоре" станет второй из трех запланированных на это лето экспозиций в Царицыно. С 19 июля в музее-заповеднике у входа со стороны метро "Орехово" работает выставка "Дачное Царицыно Серебряного века", а 2 августа у "Визит-центра" появится выставка "Царицынские сети", посвященная истории создания архитектурного ансамбля.