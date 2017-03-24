Уличные выставки о жизни дореволюционной Москвы пройдут в столице

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Уличные выставки о жизни дореволюционной Москвы откроются в столице с 12 апреля. Об этом сообщается на официальной странице Сергея Собянина в соцсети "Вконтакте".

"На Арбате вы узнаете, как москвичи праздновали Пасху. А на Никольской улице – про ремесла и торговлю. Стенды впервые будут оформлены в виде фасадов исторических зданий", – написал мэр.

Весной в столице пройдут пять уличных выставок . Они будут посвящены истории города. На центральных площадках фестивалей "Пасхальный дар" и "Московская весна" с 12 апреля установят более 90 двухмерных лайтбоксов, стилизованных под фасады исторических зданий. Стенды с фактами о жизни города в период с XVII по начало XX века разместят в "окнах" конструкций. Такое оформление уличные выставки получат впервые. Всего будет использовано более 180 макетов, выполненных по эскизам фасадов зданий указанного исторического периода. Для них выбрали дома, построенные в таких стилях, как русско-византийский, классицизм, модерн и другие.

