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24 марта 2017, 19:50

Культура

Уличные выставки о жизни дореволюционной Москвы пройдут в столице

Фото: m24.ru

Уличные выставки о жизни дореволюционной Москвы откроются в столице с 12 апреля. Об этом сообщается на официальной странице Сергея Собянина в соцсети "Вконтакте".

"На Арбате вы узнаете, как москвичи праздновали Пасху. А на Никольской улице – про ремесла и торговлю. Стенды впервые будут оформлены в виде фасадов исторических зданий", – написал мэр.

Весной в столице пройдут пять уличных выставок. Они будут посвящены истории города.

На центральных площадках фестивалей "Пасхальный дар" и "Московская весна" с 12 апреля установят более 90 двухмерных лайтбоксов, стилизованных под фасады исторических зданий. Стенды с фактами о жизни города в период с XVII по начало XX века разместят в "окнах" конструкций.

Такое оформление уличные выставки получат впервые. Всего будет использовано более 180 макетов, выполненных по эскизам фасадов зданий указанного исторического периода. Для них выбрали дома, построенные в таких стилях, как русско-византийский, классицизм, модерн и другие.

выставки Арбат Никольская улица
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