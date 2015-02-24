"Теория большого взрыва": с экрана - на холст

Фото: m24.ru

Выставки по мотивам американских ситкомов в Москве - дело редкое. Не каждый день можно встретить любимых персонажей на полотнах талантливых художников-иллюстраторов. Именно поэтому "Выставка большого взрыва" - событие само по себе интересное и даже уникальное.



"Теория большого взрыва" - популярный во всем мире американский комедийный сериал телеканала CBS, который повествует о жизни физиков-теоретиков. Сериал был запущен в 2007 году и идет по сей день, в копилке имеет несколько премий "Эмми", "Золотой глобус", множество других наград и номинаций.

За 170 с лишним серий Леонард Хофстедер, Шелдон Купер, Радж Кутропалли и Говард Воловиц и их подружка Пенни обзавелись миллионами фанатов по всему миру - а значит, массой фан-арта, причем как любительского, так и профессионального. Художественные работы разного уровня и направлений можно с легкостью отыскать на просторах интернета, но собрать лучшие из них и организовать выставку - это что-то новенькое.

Студия Warner Bros. и телеканал Paramount Comedy порадовали московских любителей сериала необычной экспозицией работ выдающихся зарубежных и российских художников и иллюстраторов. Она проходит на дизайн-заводе Flacon. На двух этажах, среди магазинов с модной одеждой и столиков с пьющими кофе людьми, разместились рисованные, мультипликационные и даже вязаные герои сериала, которые вышли из-под кистей финалистов "Конкурса большого взрыва", проходившего в ноябре прошлого года, и просто талантливых людей.

Среди участников выставки - известный дизайнер-иллюстратор Магомед Довженко, обладатель приза международного фестиваля рекламы "Каннские львы" Эдуард Кытыхин и многие другие.

Фото: m24.ru

Знакомые лица Леонарда, Шелдона, Говарда, Раджеша и Пенни смотрят на посетителя выставки отовсюду: со стен, из-за барной стойки, из-под лестницы и даже с потолка. Разнообразие художественной мысли и стилей зашкаливает, работы не похожи друг на друга.

Расстраивает только само количество представленного арта. Цифра не дотягивает и до 40 объектов, что поразительно – при такой популярности "Теория" заслуживает более масштабной выставки.

Посетителей также ожидает возможность самостоятельно озвучить один из шести предоставленных эпизодов сериала и на время стать голосом одного из главных персонажей (итоги конкурса - 27 февраля). Кроме дикторских способностей, в этом деле понадобится терпение. Специально оборудованное для озвучания пространство представляет собой место под лестницей около "Маркет бара". Присутствуют экран компьютера с клавиатурой, мышью и гарнитурой. Если экран будет работать и не придется вызывать работников выставки, можно столкнуться с проблемой слабого Wi-Fi: из шести роликов загружается всего лишь один, да и тот со скрипом.



Интересно, что ранее выставка "Теории большого взрыва" была успешно представлена в США, Италии и Испании. Четвертой страной "Теории" стала Россия. В Москве выставку курирует Вита Думчюте – художница и автор проекта "Свой/Чужой".

Выставка проходит на дизайн-заводе Flacon до 28 февраля с 11.00 до 22.00. Вход свободный. Подробности - тут.

Напомним, арт-работы, вдохновленные ситкомом про физиков, уже показывали в Москве в ноябре. Тогда выставка Напомним, арт-работы, вдохновленные ситкомом про физиков, уже показывали в Москве в ноябре. Тогда выставка разместилась в галерее на Солянке. "Теория большого взрыва" - один из самых популярных ситкомов современности. Его транслирует американский телеканал CBS. Рассказывает сериал о жизни друзей-физиков, по соседству с которыми однажды поселилась официантка с актерскими амбициями. Актер Джим Парсонс неоднократно получал "Эмми" за роль Шелдона. Сериал про физиков-ботаников настолько популярен, что в марте прошлого года его продлили сразу на три сезона. Это значит, что зрители смогут наблюдать за жизнью Шелдона, Леонарда, Пенни и других любимых героев до, как минимум, 2017 года.





Антон Болотов