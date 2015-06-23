В "Аптекарском огороде" проходит выставка пионов от M24.ru

В "Аптекарском огороде" открылась выставка пионов от M24.ru

C 23 по 24 июня в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" проходит выставка поздних сортов пионов от сетевого издания M24.ru.

Посетители смогут увидеть более 150 сортов пионов, сравнить их по красоте и декоративности, а также получить консультации опытных цветоводов по выращиванию этих растений.

На выставке также представлены молочноцветковые сорта отечественной и иностранной селекции.

Кроме того, гости могут полюбоваться и коллекцией редких древовидных пионов "Аптекарского огорода". Обычно они раскрывают бутоны в конце мая – цветки достигают 20 сантиметров в диаметре.