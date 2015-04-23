В Пушкинском музее откроется выставка иллюстраций к детским сказкам

Фото: arts-museum.ru

В рамках Года литературы ГМИИ имени А.С. Пушкина представит выставку работ знаменитых книжных графиков и художников Владимира Конашевича, Эрика Булатова, Олега Васильева, Ильи Кабакова и Виктора Пивоварова. Иллюстрации из частных коллекций и собрания музея можно будет увидеть в отделе личных коллекций с 25 апреля до 28 июня.

Экспозиция "Сказочники. Книжная графика" состоит из трех частей. Две из них кураторы выставки Анна Чудецкая и Екатерина Лисицина посвятили иллюстрациям детской книги 1930–1980-х годов. Здесь посетители музея увидят работы знаменитого книжного графика Владимира Конашевича. Он работал в особом стиле иллюстрации, в котором объединил традиции графики с изображением советского быта. Художник получил известность как оформитель произведений отечественных и зарубежных писателей и поэтов – А.С. Пушкина, В.В. Маяковского, К.И. Чуковского, С.Я. Маршака, А.Л. Барто, С.В. Михалкова, Ш. Перро, Г.Х. Андерсена, а также сказок народов мира – русских, французских, китайских.

Фото: arts-museum.ru

Владимир Конашевич был первым иллюстратором книг К.И. Чуковского и С.Я. Маршака. Ранний период его творчества будет представлен на выставке иллюстрациями к "Мухе-Цокотухе" и "Мойдодыру" К.И.Чуковского. В конце 1940-х – начале 1950-х годов художник сотрудничал со многими современными ему авторами – К.И. Чуковским, С.В. Михалковым, А.Л. Барто. Этим иллюстрациям посвящен отдельный зал выставки. С середины 1950-х годов начался самый яркий период в творчестве художника. В 1956 году он создал иллюстрации к сборнику английских детских стихов в переводе С.Я. Маршака "Плывет, плывет кораблик", "Золушке" Ш. Перро, книгам "Чудо-дерево" К.И. Чуковского и "Приходи, сказка!" В.И. Даля. Сборник "Плывет, плывет кораблик" исследователи творчества художника называют главной детской книгой Конашевича, возрождающей традицию книжки-картинки, с которой начиналась в 1920-х годах советская детская книга. На выставке также будут представлены последние работы художника к произведениям А.С. Пушкина – "Сказке о царе Салтане", "Сказке о Золотом петушке" и "Сказке о мертвой царевне".

Фото: arts-museum.ru

Вторая часть выставки – это книжная графика художников-нонконформистов Эрика Булатова, Олега Васильева, Ильи Кабакова и Виктора Пивоварова, для которых творчество Конашевича стало отправной точкой в создании собственного пути оформления книг. Стиль каждого автора узнаваем и ярко индивидуален: отточенная, виртуозная графика Ильи Кабакова; артистичные, живые, полные юмора рисунки Эрика Булатова и Олега Васильева; загадочный и парадоксальный мир Виктора Пивоварова, который оформил более 50 книг, сотрудничал с журналами "Знание – сила", "Мурзилка" и "Веселые картинки". Однако известность мастеру принесли иллюстрации к детским книгам, особенно к сказкам Г.Х. Андерсена. Пивоваров был одним из первых иллюстраторов, заметивших, что сказки датского писателя это не только волшебные истории для детей, но и предмет серьезных размышлений для взрослых.

Третья часть выставки приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и знакомит зрителей с "Атласом переливания крови" - иллюстрированным пособием по истории и практике переливания крови. Книга предназначалась и для обучения студентов медицинских институтов, и для широкого круга читателей. Эта работа была своевременна: с началом войны достижения медицины в области переливания крови помогли врачам спасти тысячи жизней раненых и больных на фронте и в тылу. К созданию "Атласа…" были привлечены видные ленинградские художники, остававшиеся в городе во время блокады: Д.И. Митрохин, А.Ф. Пахомов, Я.С. Николаев, В.М. Измайлович. Основную часть иллюстраций "Атласа…" принадлежит Владимиру Конашевичу. Эскизы его иллюстраций к "Атласу переливания крови" будут экспонироваться впервые.