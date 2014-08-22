Гостей Дарвиновского музея познакомят с древними традициями кочевников

Фото: kultura.mos.ru

В Дарвиновском музее с 1 сентября стартует новый проект, в рамках которого посетители узнают о древних традициях кочевых народов. Эксперты расскажут про обряды и ритуалы киргизов.

Гости музея смогут заглянуть в настоящую юрту - легкосборное жилище из каркаса и орнаментированного войлока.

"Современному человеку трудно представить, что когда-то жизнь могла зависеть совсем от других вещей, что люди вверяли свои судьбы ветру, дождю и, конечно же, животным. У каждого народа были свои тотемные животные, которые защищали его от врагов, бед и злых духов", – отметили в департаменте культуры Москвы.

Сотрудники музея обещают организовать для посетителей настоящую чайную церемонию, а также показать священного ирбиса и других тотемных животных Киргизии.

Проект организован совместно с культурно-образовательным центром "Этномир".