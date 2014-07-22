Выставки недели: Япония после катастрофы и феномен спортивного костюма

Каждую неделю сетевое издание M24.ru рассказывает о лучших выставках Москвы. В ближайшие семь дней советуем посмотреть работы японского фотографа, побывать на экспозиции "Как построить зоопарк" и увидеть итальянскую архитектуру под охраной ЮНЕСКО.

Фото: lumiere.ru

Японский фотограф Шигеру Йошида создает черно-белые минималистичные снимки восточной природы. Работы автора отличает мотив сопереживания природе. Эта характерная черта всегда присутствовала в работах Йошиды, однако наиболее ярко она актуализировалась после японского цунами 2011 года. Трагедия вдохновила Шигеру на серию снимков "Границы", где вода - чувствующее существо и философская категория, олицетворяющая течение жизни. Йошида работает над "Границами" и сегодня. Фотограф странствует по Японии и делится со зрителем лучшими пейзажными зарисовками удивительной страны. В Москве работы Шигеру показывают впервые.

Место: Центр фотографии им. братьев Люмьер, Болотная набережная, 3, строение 1 Время: до 21 сентября Стоимость: 300 рублей Что можно узнать на выставке: попытаться познать суть природы

Фото: страница Московского зоопарка на Facebook

В честь 150-летия Московский зоопарк открыл большую выставку "Как построить зоопарк?" для детей и взрослых. Экспозиция открывает малоизвестные факты из жизни зоопарка и рассказывает об истории заповедника. Среди экспонатов - видеоинсталляция от танцоров балета, анималистические комиксы 1937 года, Зоопарк в будущем и интерактивное путешествие по миру вместе с Кружком юных биологов.

Место: Выставочный центр "Рабочий и колхозница", проспект Мира, 123Б Время: до 2 ноября Стоимость: 250 рублей Что можно узнать на выставке: Узнать, из чего состоит зоопарк

Фото: muar.ru

Посмотреть на 49 итальянских памятников ЮНЕСКО можно на выставке в Музее архитектуры. Экспозиция одновременно знакомит с объектами культурного наследия и показывает российскому зрителю современных итальянских фотографов. Реалистически точные фотографии, подготовленные 14 фотохудожниками, виртуально переносят в Помпеи, Флоренцию и еще десяток мест, без которых невозможно представить южноевропейское государство.

Место: Музей архитектуры имени Щусева, Воздвиженка, 5/25 Время: до 7 сентября Стоимость: 100 рублей Что можно узнать на выставке: Как выглядят объекты ЮНЕСКО сегодня

Фото: Страница ММСИ на Facebook

Современные художники Игорь Старков и Дарья Андреева исследуют феномен любви провинциальных россиян к спортивной марке "Адидас". Художники провели большое исследование в российском городе Невель, где находится спортивный завод. В результате арт-эксперимента выяснилось, что спортивный костюм - удачный способ сойти "за своего" в провинциальной компании и даже элемент современного национального костюма. В результате получились фотографии, инсталляции и видео, которые Старков и Андреева показывают на выставке.