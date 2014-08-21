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Культура

21 августа 2014, 14:15

На выставке "Сделано в Москве" представят фотографии из соцсетей

выставки экспозиции городское управление Сделано в Москве Made in Moscow

Фото: Карина Александрова/vk.com

С 6 сентября по 2 октября в Музее Москвы пройдет выставка индустриальной фотографии "Сделано в Москве", сообщает пресс-служба столичного правительства.

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В рамках экспозиции можно будет посмотреть работы, победившие в конкурсе Made in Moscow, который проходил с 31 мая по 15 июля. Напомним, для участия в нем пользователи социальных сетей публиковали авторские фотографии на своих страницах в Facebook, "В контакте", Twitter и Instagram. Всего на конкурс было прислано более 400 фотоснимков.

Кроме того, посетителям выставки представят работы известного московского фотографа Виктора Бойко, демонстрирующие будни московских заводов, архивные снимки столичных промышленных предприятий XX века, а также некоторые экспонаты музеев при московских фабриках и заводах.

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