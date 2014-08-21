На выставке "Сделано в Москве" представят фотографии из соцсетей

Фото: Карина Александрова/vk.com

С 6 сентября по 2 октября в Музее Москвы пройдет выставка индустриальной фотографии "Сделано в Москве", сообщает пресс-служба столичного правительства.

В рамках экспозиции можно будет посмотреть работы, победившие в конкурсе Made in Moscow, который проходил с 31 мая по 15 июля. Напомним, для участия в нем пользователи социальных сетей публиковали авторские фотографии на своих страницах в Facebook, "В контакте", Twitter и Instagram. Всего на конкурс было прислано более 400 фотоснимков.

Кроме того, посетителям выставки представят работы известного московского фотографа Виктора Бойко, демонстрирующие будни московских заводов, архивные снимки столичных промышленных предприятий XX века, а также некоторые экспонаты музеев при московских фабриках и заводах.