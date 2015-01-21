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Культура

21 января 2015, 19:54

В фонде "Екатерина" представили работы из коллекции кардиохирурга Алшибая

выставки коллекционеры хирурги Михаил Алшибая

Фото: ТАСС/Антон Буценко

В фонде культуры "Екатерина" проходит выставка работ из коллекции известного кардиохирурга, профессора, доктора медицинских наук Михаила Алшибая. Как отмечают организаторы, собрание коллекционера - это его своеобразная автобиография.

"Личность коллекционера раскрывается в тотальной инсталляции, состоящей из собираемых им произведений искусства и любимых предметов, сопутствующих его личной истории. Выставка – это фактически жизнь Михаила, его размышления о природе искусства, о феномене рождения и смерти", - говорит куратор выставки Виталий Пацюков.

Проект "Хирургия" состоит из четырех разделов: это "Рождение", "Искусство", "Любовь" и собственно "Хирургия".

В рамках "Рождения" можно узнать историю Батума (родного города Алшибая), который во время Первой мировой войны был оккупирован британцами. Тематическая экспозиция включает почтовые марки, фотографии, рисунки, а также мундир военного губернатора Батума и генерала Кука-Коллиса.

"Афиша": В фонде "Екатерина" открылась выставка Михаила Алшибая

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"Искусство" - это произведения художников, которыми интересуется коллекционер. В частности, здесь представлены работы Никиты Алексеева, Вагрича Бахчаняна, Петра Беленка, Игоря Ворошилова, Игоря Макаревича, Виктора Пивоварова, Владимира Пятницкого.

Раздел "Хирургия" проливает свет на профессиональную деятельность коллекционера. Он включает предварительные наброски операций, хирургические инструменты и многое другое.

Наконец, "Любовь" объединяет остальные части выставки, этот раздел представлен работами Эрика Булатова, Ильи Кабакова, Михаила Рогинского.

Выставка открыта до 15 февраля. Вход - только для зрителей старше 18 лет.

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