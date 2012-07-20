В преддверии дня памяти Высоцкого в Москве откроется выставка

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В Москве представят выставку, посвященную одному году жизни Высоцкого. Выставка «1972. Високосное лето Владимира Высоцкого» в «Доме Высоцкого на Таганке» откроется 24 июля в канун дня памяти поэта, сообщает Департамент культуры города Москвы.

На выставке представлено более 150 экспонатов, среди которых документы, вещи и фотографии поэта, отмечается в материале.

Посетители увидят уникальную аппаратуру Мустафиди, на которой записывался Владимир Высоцкий, а также бобины с его первыми записями. Кроме того, на выставке можно увидеть гитару Астафьевой, с которой выступал поэт на «лесном концерте» на озере Лампушка.

На выставке будут демонстрироваться видеоматериалы, рассказывающие о событиях 1972 года в жизни страны. Посетители также могут посмотреть художественные фильмы «Плохой хороший человек» и «Четвертый», в которых сыграл роли поэт.

На выставке представлены материалы из фондов Высоцкого, Российского государственного архива литературы и искусства, Центрального архива электронных и аудиовизуальных документов Москвы и частных коллекций, отмечается в тексте.

1972 год – один из самых насыщенных в жизни Владимира Высоцкого. Он написал «Кони привередливые», «Мой Гамлет», «Черные бушлаты», «Натянутый канат» и другие. Высоцкий сыграл в фильмах «Плохой хороший человек» и «Четвертый». Артист много выступал с концертами. В мае на Таллинском телевидении состоялась запись первого большого телевыступления Владимира Высоцкого. В 1972 году вышли первые авторские пластинки поэта.

Выставка будет работать с 25 июля по 30 сентября 2012 года в «Доме Высоцкого на Таганке» по адресу: Нижний Таганский тупик, 3.