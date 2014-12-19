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Культура

19 декабря 2014, 10:46

Авторские линогравюры можно купить на принт-маркете "Вкус бумаги"

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Фото: Принт-маркет "Вкус бумаги"

Принт-маркет "Вкус-бумаги" организуют 20 декабря в пространстве Dewar's Powerhouse. В Москве мероприятие такого формата проводится впервые. Посетители смогут купить работы художников, отпечатанные вручную ограниченным тиражом.

На принт-маркете представят шелкографию, литографию и линогравюру. Каждая работа подписана автором.

"Два внутренних зала Дома будут отданы издательствам, галереям и энтузиастам, продвигающим культуру принта в нашей стране: MIR print club , "Формат один", Yellowish Рrint, Олег Бородин, студенты Британской высшей школы дизайна", - сообщили организаторы.

Гости принт-маркета смогут не только приобрести понравившуюся работу, но и изучить различные техники тиражной графики.

По словам авторов проекта, культура тиражной графики получила широкое распространение в Европе. Там регулярно проходят фестивали независимых микроиздательств.

Вход на принт-маркет свободный. Время работы – с 14.00 до 20.00.

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