Суббота 24: развлекаемся на пикнике "Афиши" и читаем стихи Маяковского

Фотопейзажи Шигеру Йошида, новый кластер на воде, тренировки на велостеппере и еще 21 событие на субботу, 19 июля.

10:00-15:00 Fashion Pre-collection в Сокольниках



Европейская и российская одежда от различных производителей представлена в Сокольниках в рамках Fashion Pre-collection. На выставке есть женская, мужская и детская одежда, а также обувь, сумки и аксессуары. Вход только для байеров, по персональным приглашениям.

Место: конгрессно-выставочный центр "Сокольники" , 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1 , 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1 Цена: по приглашениям



Фото: media.m24.ru

11:00-18:00 Резвимся на игровой аллее в Филях



Если вам или вашим детям от 3 до 12 лет, на площадке летнего кинотеатра в парке Фили вас ждет три интересных проекта: Ярмарка конструкторов, где одновременно до 10 участников могут строить по одиночке или объединившись в группу; Паровозия – это гигантская деревянная железная дорога размером с волейбольное поле, с мостами и туннелями, станциями и вокзалами; и Аква-садик с магнитной рыбалкой, водными снежками, мастер-классами по созданию корабликов и даже маленькой регатой.

Место: парк Фили , улица Большая Филевская, дом 22 , улица Большая Филевская, дом 22 Цена: вход платный



Фото: siteed.m24.ru

11:00-20:00 Смотрим норвежца в галерее "Наши художники"



Сегодня предпоследний день работы выставки норвежского мастера Кристиана Крона в галерее "Наши художники". Сорок работ, собранных в стенах галереи, представляют различные этапы творческой жизни автора, обитавшего в Хельсинки, Париже, Москве, Киеве, и напитавшегося веяниями культурной жизни каждого из этих городов.

Место: Галерея "Наши художники" , Сеченовский переулок, дом 2 , Сеченовский переулок, дом 2 Цена: вход платный



Фото: facebook.com/kournikovagallery

11:00-21:00 Растворяемся в пейзаже в Центре фотографии имени братьев Люмьер

В прошедшую среду, 16 июля, в Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка японского фотографа Шигеру Йошида. Тем, кому удалось присутствовать на Sunday Up Market в минувшую субботу этот человек уже знаком – мастер читал лекцию в рамках Дня фотографии. Сам господин Йошида, гуру пейзажной фотографии, говорит, что пытается "показать скрытую силу молитвы в своей фотографии" - ведь японцы молятся не только Богу, но и природе. Фотограф делает это с помощью уникальной техники Fresco Giclée.

Место: Центр фотографии имени братьев Люмьер ; Болотная набережная, дом 3, строение 1 ; Болотная набережная, дом 3, строение 1 Цена: вход платный



Фото: М24

12:00-20:00 Смотрим творения умелых рук на Тишинке





В эту субботу в рамках проекта Art Flection "Город мастеров" на Тишинке пройдет ярмарка hand made продукции. В ассортименте: украшения из камней и растений, одежда из натуральных тканей, кожаные сумки и кошельки, живопись маслом и другие приятные мелочи, сделанные со всей душой. Также в течение дня пройдут мастер-классы авторов.

Место: Тишинская площадь, дом 1, строение 1 Тишинская площадь, дом 1, строение 1 Цена: бесплатно



Фото: М24

12:00-21:00 Приобщаемся к культуре в Зеленограде



В рамках Года культуры Москву этим летом ждет целая вереница окружных мероприятий, нацеленных на приобщение населения к прекрасному. Старт даст праздник в Зеленограде в эту субботу. Гостей ожидают выездной планетарий, кинотеатр под открытым небом, танцевальная площадка с обучающими занятиями, уличные театры и перформансы, кулинарные шоу и мастер-классы, лекции на актуальные темы и еще масса интересного для взрослых и детей.

Место: Зеленоград, Парк 40-летия Победы Зеленоград, Парк 40-летия Победы Цена: бесплатно



Фото: М24

12:00-23:00 Отдыхаем душой на Пикнике "Афиши"



В этом году на Пикнике "Афиши" будет невероятно много интересного. Одежда и аксессуары от российских дизайнеров, напечатанные на 3D-принтере украшения, новаторский спрей против промокания и загрязнений, американские дизайнерские очки, винил, укулеле, комиксы и жвачка всех мыслимых сортов – это что касается покупок. Две сцены соула, фанка, грува, инди, эфио-джаза, бритпопа и хип-хопа, в исполнении 15 артистов, включая Ляписа Трубецкого, Therr Maitz, Jamiroquai – это музыка. Из дополнительного: гольф, настольные игры, бадминтон, йога, лекции, мастер-классы и развлечения для детей.







Место: парк Коломенское , проспект Андропова, дом 39 , проспект Андропова, дом 39 Цена: вход платный



Фото: М24

12:00-23:00 Пробуем вкусности в Коломенском



Параллельно с фестивалем "Пикник Афиши" в Коломенском в эту субботу состоится Праздник еды. В меню: чебуреки из косули, салаты в стакане, бургеры с кроликом, кобб-салат, блинчики нэм с креветками, пицца на черном тесте, лапша, хот-доги, фруктовые чипсы и замороженный йогурт с различными топингами. Запить все это можно будет лимонадами в ассортименте и альтернативным кофе. Кроме того, обещают мастер-классы шефов с последующей дегустацией. Также будет работать рынок, где можно приобрести необычную биологически чистую кулинарную продукцию.

Место: парк Коломенское , проспект Андропова, дом 39 , проспект Андропова, дом 39 Цена: вход платный



Фото: М24

12:00-22:00 Гуляем по палубе на Крымской набережной



Спущенный на воду в 1985 году речной пассажирский теплоход "Валерий Брюсов" стал теперь модной площадкой, уникальным кластером на воде. На борту есть возможность заняться йогой, танго и фитнесом, закупиться авангардной одеждой, бриолином и продукцией израильских дизайнеров, поучаствовать в заседании книжного клуба, поесть вафель, а после закрытия, с 22:00 до полуночи, посмотреть аудио-визуальную инсталляцию My Whale в кают-компании.

Место: корабль "Валерий Брюсов" , Крымская набережная , Крымская набережная Цена: бесплатно



Фото: М24

12:00-22:00 Едим по-итальянски на Кузнецком мосту



В рамках летнего фестиваля "Лучший город Земли" на Кузнецком мосту в эти выходные пройдет праздник итальянской кухни. В течение дня здесь можно будет научиться готовить сицилийские аранчини, пасту "Четыре сыра", салат "Капричиоза" и другие легендарные блюда. Кроме того, можно будет поесть уже готовой еды и выбрать средиземноморские продукты и посуду, чтобы повторить рецепты дома. В 21:00 начнется концерт артиста Pierpaolo Aiello, чей голос поражает воображение.

Место: улица Кузнецкий мост улица Кузнецкий мост Цена: бесплатно



Фото: М24

14:00 Вспоминаем Маяковского в парке Красная Пресня



Маяковский Владимир Владимирович, самый знаменитый советский поэт, родился 19 июля 1893 года. По этому случаю в субботу в парке Красная Пресня будет устроен праздник. Вы научитесь танцевать фокстрот, сможете задать вопросы Людмиле Улицкой, узнаете об обожаемом поэтом городе Париже, посмотрите спектакль, посвященный Маяковскому, а также посмотрите на самого поэта в главной роли ленты "Барышня и хулиган". Более подробно с программой праздника можно ознакомиться на сайте парка.

Место: парк Красная Пресня, улица Мантулинская, дом 5 парк Красная Пресня, улица Мантулинская, дом 5 Цена: бесплатно



Фото: ИТАР-ТАСС

15:00 Тренируемся на велостеппере и получаем удовольствие



Сегодня на Воробьевых горах пройдет первое пробное занятие на велостеппере: похожем на велосипед агрегате, катание на котором позволяет не только перемещаться в пространстве, но и разрабатывать одновременно все группы мышц – одним словом, целый тренажерный зал на колесах. Необходимо прийти в шлеме (можно и арендовать на месте), а также желательно иметь навык катание на велосипеде.

Место: павильон "Спорт" на Воробьевых горах, улица Косыгина, дом 10 павильон "Спорт" на Воробьевых горах, улица Косыгина, дом 10 Цена: бесплатно, необходима регистрация



Фото: park-gorkogo.com

15:00-16:00 Перестаем бояться и начинаем делать



Занятие, организованное Brainmania, поможет тем, кто привык все откладывать. На тренинге вы сможете, наконец, сконцентрироваться на своих мечтах, превратить их в цели и узнаете, как их достичь. Упражнения на тренировку силы воли помогут научиться осознавать свои приоритеты, перестать сомневаться в себе и сделать свою жизнь более яркой и наполненной.

Место: Brainmania, 2-ой Спасоналивковский переулок, дом 6 Brainmania, 2-ой Спасоналивковский переулок, дом 6 Цена: бесплатно, необходима регистрация



Фото: ИТАР-ТАСС

15:30, 16:30, 18:00 Гуляем под музыку Глинки



Почти ровно 210 лет назад родился великий русский композитор Михаил Иванович Глинка. Советуем прийти к 15:30 послушать хор Сретенского монастыря на Патриарших прудах, или, если не будете успевать, к 16:30 на Сретенский бульвар. В 18:00 на Тверском бульваре начнется концерт, в рамках которого горожане услышат отрывки из опер "Руслан и Людмила" и "Иван Сусанин", романсы и хоровое пение на музыку знаменитого именинника.

Место: Патриаршие пруды, Сретенский бульвар, Тверской бульвар Патриаршие пруды, Сретенский бульвар, Тверской бульвар Цена: бесплатно



Фото: М24

16:00 Учим английский в парке и говорим о летнем отдыхе



Сегодня стартует образовательная программа English First в парке Сокольники. В 16:00 на Солнечной поляне начинается занятие по английскому языку, куда приглашаются все желающие, имеющие базовые знания. Тема урока: Dream Vacation, самый актуальный сюжет для лета. Вы освоите лексику и сможете поделиться с пришедшими своими представлениями об идеальном лете.

Место: парк Сокольники , Сокольнический вал, 1, строение 1 , Сокольнический вал, 1, строение 1 Цена: бесплатно, необходима регистрация



Фото: vk.com/englishfirstrussia

16:00-18:00 Разбираемся в основах фотографии



На открытом уроке по основам фотографии слушателям расскажут, как устроена камера, чем различаются режимы съемки, как добиться максимальной резкости на снимке, как сделать объемную фотографию с размытым фоном, как "заморозить" движущийся объект и когда необходимо применять штатив. Если захотите записаться в школу, вам предоставят 10% скидку как участнику ознакомительного семинара.

Место: Школа фотографии Fine Art , Петровский переулок, дом 5, строение 8 , Петровский переулок, дом 5, строение 8 Цена: бесплатно



Фото: М24

17:00 Гуляем по "маяковским" местам и смотрим фильм с Владимиром Маяковским



В день рождения знаменитого футуриста пройдет экскурсия по Лубянке и Таганке – районам, где многие дома и закоулки хранят память о Маяковском. Прогулка проводится совместно с Музеем Маяковского, экспозиция которого сейчас закрыта на реконструкцию. Почему поэт опасался дверных ручек, как он пытался бросить курить, где он отмечал запрещенный Новый год, а также места в столице, связанные с молодостью Маяковского, его стихи из уст экскурсовода и прочитанные самим же поэтом – все это и многое другое ожидает сегодня экскурсантов.

Место: Встреча группы у памятника Грибоедову в 16:45 возле выхода из метро "Тургеневская" или "Чистые пруды" Встреча группы у памятника Грибоедову в 16:45 возле выхода из метро "Тургеневская" или "Чистые пруды" Цена: бесплатно, но необходима регистрация



Фото: М24

17:00 Изучаем свет в живописи и пробуем себя в роли художника



На лекции, которая пройдет в "Читалке", слушатели узнают, что такое свет и свето-цветовая композиция в живописи, как эти знания применяют художники и как проработка светотени на картине меняется в зависимости от жанра, в котором написано полотно. Физика света и его эстетика – главные темы сегодняшней беседы.

Место: "Читалка", улица Жуковского, дом 4 "Читалка", улица Жуковского, дом 4 Цена: вход платный

Фото: ИТАР-ТАСС

20:00 Слушаем электронную музыку в Родне и общаемся с меломанами



В эту субботу ивент-агентство The Volks организует вечеринку в пространстве Rodnya. Для гостей играет именинник D.A.L.I., техно-продюсер и владелец винилового импринта nurUm – Dubfound, сердце прокта Arma17 – Abelle и, кроме того, выступят Very Special Guests.

Место: пространство Rodnya , улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 7 , улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 7 Цена: вход платный



Фото: facebook.com

21:30-03:30 Всю ночь смотрим сериал о друзьях из Нью-Йорка



Лучшие эпизоды американского ситкома "Как я встретил вашу маму" про четырех друзей, живущих в Нью-Йорке, покажут сегодня летний кинотеатр Пионер совместно с телеканалом Paramount Comedy. Главный герой делится со зрителями историей о том, как встретил свою жену, и поведает о приключениях, в которые попадал вместе с друзьями. Кроме просмотра сериала можно будет поучаствовать в мастер-классе по озвучке сериала в режиме реального времени.

Место: кинотеатр Летний Пионер , Парк Горького, Крымский вал, дом 9 , Парк Горького, Крымский вал, дом 9 Цена: бесплатно, необходима регистрация



Фото: ИТАР-ТАСС

22:00-23:30 Смотрим романтичное кино на траве в парке



В прошлую субботу на территории парка Сокольники заработал летний кинотеатр. Теперь в течение всего лета по субботам гости парка смогут совершенно бесплатно смотреть кино на большом надувном экране. Проект реализуется совместно со старейшей кинопрокатной организацией города Москвы "Москино". В репертуаре отечественные и зарубежные картины последних лет. В эту субботу фильм "Мой парень – ангел" с Артуром Смольяниновым и Анной Старшенбаум в главных ролях расскажет историю любви девочки и ангела.

Место: парк Сокольники , Сокольнический вал, дом 1 , Сокольнический вал, дом 1 Цена: бесплатно



Фото: М24

Подаем документы в Стрелку



Для тех, кто еще не успел, но очень хочет - осталась всего неделя, чтобы успеть подать документы на Стрелку. Теоретически попасть в число студентов есть шанс у любого, кто имеет законченное высшее образование, но по факту предпочтение отдается тем, кто занимается архитектурой, медиа, дизайном и городским развитием и имеет рабочий стаж или опыт успешной социальной деятельности не менее 3 лет. Чтобы учиться также вам необходимо свободно владеть английским языком. Принимают всех, чей возраст - от 25 до 35 лет. Перечень документов и подробности о поступлении смотрите на сайте института.

Место: "Стрелка" ; Берсеневская набережная, дом 14, строение 5А ; Берсеневская набережная, дом 14, строение 5А Цена: бесплатно



Фото: ИТАР-ТАСС

Идем в кино на новый фильм с Майклом Дугласом



В жизнь героя Майкла Дугласа, циничного преуспевающего эгоиста, неожиданно врывается внучка, о существовании которой он и не подозревал. Фильм на классическую тему с заманчивым слоганом "Миллион причин не любить Орена. Спроси любого" обещает славный вечер.

Место: кинотеатры города кинотеатры города Цена: вход платный



Фото: М24

Заряжаемся энергией танца с новым фильмом



Фильм "Шаг вперед", вышедший в 2006 году, обзавелся пятой частью: "Все или ничего". Гибкие и энергичные герои собирают труппу для участия в танцевальном реалити-шоу, где им предстоит встреча с мощными противниками. Чем закончится баттл - узнаете совсем скоро.

Место: кинотеатры города кинотеатры города Цена: вход платный

