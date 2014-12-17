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Культура

17 декабря 2014, 18:22

Выставка "Приключения Незнайки и его друзей" откроется в музее Пушкина

выставки художники экспозиции рисунки время с детьми Государственный музей А. С. Пушкина

Фото: pushkinmuseum.ru

Выставка "Приключения Незнайки" откроется в Государственном музее имени Пушкина 18 декабря. Посетители увидят рисунки художника Бориса Калаушина, которые стали иллюстрациями к одному из лучших изданий серии книг Николая Носова.

"Придуманные художником образы неутомимого искателя приключений Незнайки и его друзей из Цветочного города стали в свое время подлинным явлением в книжной детской иллюстрации", - сообщили в музее.

Авторские рисунки для экспозиции поступили в Государственный музей Пушкина из частной петербургской коллекции. Всего удалось собрать более 80 рисунков.

В рамках выставки Детский центр Государственного музея Пушкина проведет интерактивную программу для детей от 5 до 10 лет. На входе в музей юным посетителям будут раздавать путеводитель "Путешествие по цветочному городу". Ребята помогут заблудившемуся гуньке выбраться из леса и расшифруют фразу, сказанную Пончиком. Отгадавшие все загадки получат подарки.

Выставка приурочена к 85-летию со дня рождения Бориса Калаушина и 60-летию со дня выхода книги "Приключения Незнайки".

Выставка работает до 11 января.

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