Открывается выставка «Картины с поверхности Земли»

Фото: Мультимедиа арт музей

19 апреля пройдет открытие выставки немецкого кинорежиссера Вима Вендерса, одной из важнейших фигур Нового немецкого кино 1970-ых. Режиссер меняет амплуа, превращаясь в фотографа. На выставке он продемонстрирует свой почти 30-илетний проект «Картины с поверхности Земли». На экспозиции покажут 19 фотополотен, снятых во время поездок Вендерса по Австралии, Америке, Кубе. Все картины — пейзажи, иллюстрирующие зыбкость граней между урбанистическим ландшафтом и пустыней. Используя панорамные камеры, Вендерс погружает зрителя целиком и полностью в пространство своего крупномасштабного полотна.