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Культура

17 апреля 2012, 10:56

В Artplay откроется выставка The Vice Photo Show

выставки фотовыставки журналы Artplay

Фото: Artplay.ru

В центре дизайна Artplay 20 апреля вслед за выпуском фотографического спецномера журнала VICE состоится открытие фотовыставки The VICE Photo Show. Уже 10 лет журнал организует такие выставки в Нью-Йорке.

В этом году VICE и Adidas Originals представляют выставку фотографов в России. В экспозиции – 80 фотографий из разных стран мира: из США, Южного Судана, Канады, России, Великобритании.

Напомним, что журнал VICE имеет специфическую репутацию в мире печатных медиа-изданий. Он освещает вопросы современной молодежной культуры, публикует статьи по таким тематикам, как секс, наркотики, насилие, международые и национальные политические и социальные конфликты. Основная аудитория журнала, по его собственному определению — это «критически мыслящие, беспокойные и интеллектуально подготовленные жители мегаполисов в возрасте от 21 года до 40 лет».

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