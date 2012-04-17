В Artplay откроется выставка The Vice Photo Show

В центре дизайна Artplay 20 апреля вслед за выпуском фотографического спецномера журнала VICE состоится открытие фотовыставки The VICE Photo Show. Уже 10 лет журнал организует такие выставки в Нью-Йорке.

В этом году VICE и Adidas Originals представляют выставку фотографов в России. В экспозиции – 80 фотографий из разных стран мира: из США, Южного Судана, Канады, России, Великобритании.

Напомним, что журнал VICE имеет специфическую репутацию в мире печатных медиа-изданий. Он освещает вопросы современной молодежной культуры, публикует статьи по таким тематикам, как секс, наркотики, насилие, международые и национальные политические и социальные конфликты. Основная аудитория журнала, по его собственному определению — это «критически мыслящие, беспокойные и интеллектуально подготовленные жители мегаполисов в возрасте от 21 года до 40 лет».