В Центре творческих индустрий "Фабрика" открылся новый сезон

В Центре творческих индустрий "Фабрика" открылся осенний сезон

В Центре творческих индустрий "Фабрика" открылся десятый, юбилейный сезон. На территории арт-кластера заработала выставка "Фото как видео, видео как фото", прошел модный показ дизайнера Венеры Казаровой, открылся воркплейс для репетиторов и состоялся звуковой перформанс ансамбля "Припой". Подробности - в видеорепортаже корреспондента M24.ru.

Кроме того, в осеннем сезоне на "Фабрике" будет работать резиденция, в которой будут трудиться и жить художники из разных стран. Подробнее о проекте рассказывает директор арт-кластера Ася Филиппова: "Мастерские для художников существуют уже несколько лет, но они работали в камерном формате. Мы приглашали художников, которых уже знали. Сейчас мы хотим вывести этот проект на уровень прозрачности и понятности для широкого круга молодых художников".

Центр творческих индустрий открылся на территории бумажной фабрики в 2005 году. Сейчас здесь работает всего один производственный цех в остальном пространстве проходят выставки современного искусства, театральные перформансы и многое другое.