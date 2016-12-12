10 неизвестных: грузинский авангард в ГМИИ

По понедельникам многие из московских музеев не работают. Но это не значит, что у публики нет возможности познакомиться с прекрасным. Специально для первого дня недели редакция m24.ru запустила рубрику "10 неизвестных", в которой мы знакомим вас с десятью произведениями мирового искусства из собрания московских музеев, объединенных одной тематикой. Распечатывайте наш гид и смело отправляйтесь с ним в музей.

Кирилл Зданевич. Оркестровый автопортрет

8 декабря в ГМИИ им. А.С. Пушкина открылась выставка "Грузинский авангард: 1900–1930-е. Пиросмани, Гудиашвили, Какабадзе и другие художники. Из музеев и частных собраний", где представлено 200 работ грузинских художников первой трети ХХ века. В каждой из них – удивительное сплетение национальных традиций с веяниями русского и французского искусства.

Нико Пиросмани (Пиросманашвили). Пастух в бурке (на красном фоне)

Нико Пиросмани (Пиросманашвили). Пастух в бурке (на красном фоне)

Главная идея нового проекта ГМИИ – показать, насколько близки живописные традиции России и Грузии и определить место южного авангарда в истории искусства. Неслучайно эта выставка открылась параллельно с экспозицией "Созвездие Апшерона" в Третьяковской галерее, где представлены работы азербайджанских художников, пусть и другого периода. Так или иначе, искусство бывших советских республик тесно связано с русскими традициями. Даже в начале 1920-х многие грузинские мастера приезжали в Москву и Санкт-Петербург учиться или участвовать в выставках. Поэтому нельзя осуждать их за мнимую провинциальность: они были в самой гуще событий.

Многие ездили в Париж, знакомились с Андре Дереном, Амедео Модильяни, Альбером Марке, Фернаном Леже и многими другими звездами французского авангарда. Не могли они обойти стороной и наследие импрессионистов, что сильно заметно в работах грузинских мастеров.

Нико Пиросмани (Пиросманашвили). Девочка и гусыня с гусятами. 1917

Нико Пиросмани (Пиросманашвили). Девочка и гусыня с гусятами. 1917

Одним из лидеров грузинского авангарда, безусловно, был Нико Пиросмани. На сегодняшний день его имя остается самым узнаваемым среди всей плеяды мастеров. Уже современники сравнивали работы Пиросмани с произведениями Анри Руссо, вокруг которого в начале 1900‑х объединились Пабло Пикассо, Анри Матисс и Андре Дерен. Графичность и некоторая сюрреалистичность полотен Руссо оказали на Пиросмани сильное влияние. Свою "Девочку" с гусыней и гусятами он буквально помещает в заросли с картин французского мастера. Но если Руссо был вдохновлен мексиканскими джунглями, то Пиросмани влекла более северная природа.

Нико Пиросмани (Пиросманашвили). Карачохели (дворянин) с рогом вина

Нико Пиросмани (Пиросманашвили). Карачохели (дворянин) с рогом вина

Несмотря на сильное влияние французского современного искусства, Пиросмани не оставлял грузинских традиций и образов. В его творчестве встречается огромное количество персонажей с улиц Старого Тбилиси в богатых традиционных костюмах. Пиросмани родился в кахетинском селе Мирзаани, в семье бедного крестьянина. Поэтому национальная, народная культура была ему хорошо знакома и близка. И особенности этой культуры он пытался передать через яркий, насыщенный цвет, форму и детали, подмечая лишь самые важные и характерные из них.

Нико Пиросмани (Пиросманашвили). Брат и сестра. Сцена из пьесы В. Гуния "Брат и сестра"

Нико Пиросмани (Пиросманашвили). Брат и сестра. Сцена из пьесы В. Гуния "Брат и сестра"

Авангардные тенденции затронули не только изобразительное искусство: литература также испытывала сильное влияние западных экспериментов. Центром грузинского авангарда стал Тифлис. Именно здесь вели активную творческую деятельность художники, писатели, композиторы и театральные деятели. Возвращаясь из Парижа или Москвы, они привозили с собой новые веяния.

Ладо Гудиашвили. Весна (Зеленая женщина). 1920

Ладо Гудиашвили. Весна (Зеленая женщина). 1920

Еще одним крупных грузинским художником первой трети XX века был Ладо Гудиашвили. Он был близок к художественной группе H2SO4, а также к группе поэтов-символистов "Голубые роги", которые вели активную творческую деятельность в Тифлисе. Вместе с Давидом Какабадзе и Сергеем Судейкиным Гудиашвили создал росписи в тифлисском кафе "Химериони", где любила собираться творческая интеллигенция столицы. Там проходили выставки, обсуждались номера журнала, к которому художники рисовали иллюстрации. Поездка в Париж, знакомство с работами Матисса и Дерена, оказали на него сильнейшее влияние, что можно отметить, глядя на образ "Весны".

Ладо Гудиашвили. Портрет Мананы Шотадзе. 1937

Ладо Гудиашвили. Портрет Мананы Шотадзе. 1937

С начала 1920-х годов Гудиашвили находился под сильным влиянием Пиросмани, что нашло отражение в его работах. Художник также писал портретные образы в национальных костюмах, активно работал с цветом. Например, в портрете Мананы Шотадзе мерцающий золотистый фон подчеркивает богатство наряда, а тонкие, изогнутые ветви дерева – утонченность и женственность фигуры.

Давид Какабадзе. Имерети. 1934

Давид Какабадзе. Имерети. 1934

Давид Какабадзе – один из ярчайших представителей грузинского авангарда, на примере творчества которого можно проследить развитие авангардной мысли. От подражания Полю Сезанну в своих пейзажах он незаметно переходил к интерпретациям живописных концепций Василия Кандинского. Он пробовал, смешивал и экспериментировал с различными идеями. Довольно долго прожив в Париже и общаясь со всеми обитателями Монпарнаса, Какабадзе впитал в себя весь дух французского искусства.

Давид Какабадзе. Декоративный мотив. 1927

Давид Какабадзе. Декоративный мотив. 1927

Какабадзе создавал коллажные работы, в которых использовал зеркала, линзы, блестящий металл, стремясь создать эффект внутреннего свечения картины. В этих экспериментах он опередил многих современников, став предвестником дадаистов, сюрреалистов и футуристов. Свои теории художник изложил в книгах "О конструктивной картине" и "Искусство и пространство", изданных в 1922–1925 годах в Париже на французском и грузинском языках.

Ираклий Гамрекели. Без названия

Ираклий Гамрекели. Без названия

Такие мастера, как Ираклий Гамрекели или братья Зданевич, во многом адаптировали опыт французских и русских современников. В своих работах они стремились объединить динамику футуристов, интенсивность цвета экспрессионистов, графичность и дробность формы кубистов и энергию супрематистов.

Кирилл Зданевич. Оркестровый автопортрет

Кирилл Зданевич. Оркестровый автопортрет

Братья Кирилл и Илья Зданевич также испытывали влияние французского кубофутуризма. Их вариант такой художественной концепции получил название "оркестровой живописи" или "всёчества". Художники много работали в театре, выступали как книжные графики-иллюстраторы. В их картинах слышны отзвуки идей Пабло Пикассо, Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова.

Грузинскому авангарду повезло чуть больше, чем русскому: его активное развитие продолжалось практически до конца 1930-х годов, когда откровенные художественные эксперименты оказались под фактическим запретом. Впоследствии, его творцы также подверглись жесткой критике и репрессиям, и драматизм истории СССР в полной мере отразился в личной и творческой судьбе многих героев грузинского искусства.