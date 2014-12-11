Выставка фотохудожника Спенсера Туника открылась в галерее RuArts

Фото: RuArts

Выставка американского фотохудожника Спенсера Туника открылась в галерее актуального искусства RuArts. Туник прославился своими инсталляциями, состоящими из тысяч обнаженных человеческих тел на фоне урбанистических пейзажей.

Фотографировать обнаженных людей Туник начал в 1992 году. Поначалу в его проектах участвовало сравнительно немного волонтеров, согласившихся позировать ню. Однако вскоре количество желающих измерялось сотнями.

Для своих фотоинсталляций Туник организовывает флешмобы обнаженных. Самый крупный флешмоб прошел в 2007 году в Мехико.

В 2009 году Туник провел десять фотосессий с непрофессиональными моделями. Съемки проходили в Москве. Фотографии Туника были представлены на московской Биеннале-2009.

Выставка Safety in Numbers работает до 31 января.