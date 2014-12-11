Зимние выставки откроются в галереях "Ходынка" и "Песчаная"

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Масштабная инсталляция "Зимние практики" ждет посетителей галерей-мастерских ГРАУНД "Ходынка" и ГРАУНД "Песчаная". Инсталляция представляет собой четыре выставки, объединенные темой зимы. Так, в ГРАУНД "Песчаная" покажут страшную зиму. Там откроется выставка "Ужасное в искусстве", включающая работы молодых художников Алексея Васильева, Марии Минаковой, Оксаны Симатова и Петра Голощапова из арт-группы CrocodilePower и художника, куратора Кати Бочавар.

Художники включились в непривычную игру с привычным представлением о новогоднем убранстве.

Экспозицию "Зимние практики. Прекрасное в искусстве" представят в галерее ГРАУНД "Ходынка". Это интерактивная выставка, а значит, посетители смогут почувствовать себя художниками. Например, преобразить ужасную реальность с помощью пялец и ниток предложат авторы работы "Крест на крест" - Мила Кузина и Екатерина Гусева из арт-группы "Руки".

В рамках проекта в Галерее на Солянке также заработает выставка "Призрачный театр". Автор экспозиции с использованием "оживших картинок" - Катя Бочавар. В работе над выставкой принимали участие ведущие актрисы театра и кино.

"Юлия Шимолина, Ева Черро, Анна Хвостенко, Анна Литкенс, Евгения Борзых – в таинственном полумраке будут рассказывать сказки народов мира о снежных феях под импровизации, исполненные на старинных инструментах легендарными российскими музыкантами Петром Айду, Германом Виноградовым, Григорием Кротенко и Еленой Ревич", - сообщили в столичном департаменте культуры.

Выставки работают с 18 декабря по 25 января.