Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

11 декабря 2014, 11:53

Зимние выставки откроются в галереях "Ходынка" и "Песчаная"

выставки художники инсталляции экспозиции Галерея на Солянке галерея Триумф

Фото: M24.ru

Масштабная инсталляция "Зимние практики" ждет посетителей галерей-мастерских ГРАУНД "Ходынка" и ГРАУНД "Песчаная". Инсталляция представляет собой четыре выставки, объединенные темой зимы. Так, в ГРАУНД "Песчаная" покажут страшную зиму. Там откроется выставка "Ужасное в искусстве", включающая работы молодых художников Алексея Васильева, Марии Минаковой, Оксаны Симатова и Петра Голощапова из арт-группы CrocodilePower и художника, куратора Кати Бочавар.

Художники включились в непривычную игру с привычным представлением о новогоднем убранстве.

Экспозицию "Зимние практики. Прекрасное в искусстве" представят в галерее ГРАУНД "Ходынка". Это интерактивная выставка, а значит, посетители смогут почувствовать себя художниками. Например, преобразить ужасную реальность с помощью пялец и ниток предложат авторы работы "Крест на крест" - Мила Кузина и Екатерина Гусева из арт-группы "Руки".

В рамках проекта в Галерее на Солянке также заработает выставка "Призрачный театр". Автор экспозиции с использованием "оживших картинок" - Катя Бочавар. В работе над выставкой принимали участие ведущие актрисы театра и кино.

"Юлия Шимолина, Ева Черро, Анна Хвостенко, Анна Литкенс, Евгения Борзых – в таинственном полумраке будут рассказывать сказки народов мира о снежных феях под импровизации, исполненные на старинных инструментах легендарными российскими музыкантами Петром Айду, Германом Виноградовым, Григорием Кротенко и Еленой Ревич", - сообщили в столичном департаменте культуры.

Выставки работают с 18 декабря по 25 января.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать