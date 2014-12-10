Военно-бытовая выставка открылась в галерее Stella Art Fondation

"Афиша": В Stella Art Fondation проходит выставка "На/вылет"

В галерее Stella Art Fondation до 8 февраля проходит выставка "На/вылет", сообщает телеканал "Москва 24".

Автор выставки - московский художник Сергей Шеховцов посвятил серию своих работ теме проникновения войны в повседневную жизнь, поскольку считает, что война и мир всегда живут рядом. Шеховцов предлагает горожанам задуматься об этом, глядя на детей, с упоением играющих в "войнушку", или шнуруя ботинки в модном стиле милитари.

Центральный экспонат выставки, занимающий практически весь зал, - диван-трансформер. В углу можно увидеть монитор с искаженным экраном – это намек на искаженные смыслы, которые так и рвутся из телевизора.

"Роскошный диван, который предназначен для отдыха, превращается во взлетную полосу. Она перекручивается и трансформируется в летящий военный самолет", - прокомментировал свою работу Сергей Шеховцов.

К теме войны и быта художник обращался три года назад. Тогда он сделал серию про зажигалки с военной символикой. На выставке "На/вылет" зажигалки размещены на декоративной карте другой планеты. Тем самым автор показывает, какая тонкая грань между войной и миром.

"Сергей Шеховцов – мастер обнаруживать всевозможные двусмысленности, из которых сделана наша жизнь. И занимается этим с самого начала своей творческой карьеры, когда "возникло ощущение мира как мягкой, аморфной, обманчивой материи". Не случайно тогда его авторским материалом стал поролон – сниженно-бытовая, нехудожественная субстанция, при этом наделенная способностью к безграничной имитации", – отметили в галерее Stella Art Fondation.

Вход на выставку свободный.