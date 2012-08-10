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Культура

10 августа 2012, 17:19

Выставка "За железным занавесом" откроется в Москве

выставки Сталин скульптуры Польша советский союз

ИТАР-ТАСС

Сравнить искусство советской Москвы и Варшавы можно будет на выставке "За железным занавесом. Официальное и независимое искусство в Советском Союзе и Польше. 1945-1989 гг".
Выставка откроется 22 августа во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, говорится на сайте музея.

Посетители выставки смогут увидеть более 100 произведений живописи, графики и скульптуры. На выставке будут представлены работы 74 художников, среди которых Франсиско Инфанте, Эдуард Гороховский, Макс Бирштейн, Катажина Кобро и другие.

Все работы находятся в коллекции создателя Фонда польского современного искусства Петра Новицкого.

"Выставка являет собой пример «проблемной презентации» коллекции, когда на основе собранного художественного материала происходит осмысление политических, социальных и художественных процессов, происходивших в жизни обеих стран на протяжении пятидесяти послевоенных лет", - отмечается в материале.

Выставка продлится до 8 октября во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства по адресу: улица Делегатская, 3.

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