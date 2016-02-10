В Музее русского импрессионизма покажут работы Серова, Коровина и Кончаловского

Фото предоставлено пресс-службой музея

Весной в Москве на территории культурно-делового комплекса "Большевик" откроется Музей русского импрессионизма. Там будет представлено более 70 работ Валентина Серова, Константина Коровина, Игоря Грабаря, Константина Юона, Петра Кончаловского, Юрия Пименова и других русских художников рубежа XIX-XX веков из частных собраний, сообщает МИА "Россия сегодня".

Постоянная экспозиция разместится на цокольном этаже, еще два этажа будут предназначены для временных выставок, которые будут проходить три-четыре раза в год. На территории музея также разместятся образовательная мультимедийная зона, кинотеатр, детские студии, магазин с книжной и сувенирной продукцией и кафе.

Музей будет частным – его создает председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Group и меценат Борис Минц, чья коллекция картин войдет в постоянную экспозицию музея.

Бывшее здание фабрики "Большевик" будет полностью перестроено по проекту британского архитектурного бюро John McAslan + Partners. Музей русского импрессионизма будет представлять собой четырехэтажный круглый павильон, отделанный снаружи серебристым перфорированным металлом с отражающей поверхностью, благодаря чему здание будет выглядеть по-разному в зависимости от времени суток и сезона.