Галерея ARTSTORY покажет работы Бориса Маркевича

Фото предоставлено организаторами
С 10 сентября в галерее ARTSTORY москвичи смогут посетить новый выставочный проект "Борис Маркевич. Я – график". Об этом сообщают организаторы.
Проект будет посвящен творчеству выдающегося мастера книжной иллюстрации и акварели Борису Маркевичу.
Посетители увидят около трехсот работ художника. Самая ранняя работа, представленная на выставке, относится к 1950-м годам, а самая поздняя – к концу 1990-х.
Все желающие познакомятся с результатами трудов Маркевича – обложками книг, эскизами почтовых марок, иллюстрациями к произведениям Пушкина, Булгакова, Шукшина, Зощенко и других писателей.
Место: галерея ARTSTORY
Вход свободный