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08 сентября 2015, 13:57

Культура

Галерея ARTSTORY покажет работы Бориса Маркевича

Фото предоставлено организаторами

С 10 сентября в галерее ARTSTORY москвичи смогут посетить новый выставочный проект "Борис Маркевич. Я – график". Об этом сообщают организаторы.

Проект будет посвящен творчеству выдающегося мастера книжной иллюстрации и акварели Борису Маркевичу.

Фотогалерея

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Посетители увидят около трехсот работ художника. Самая ранняя работа, представленная на выставке, относится к 1950-м годам, а самая поздняя – к концу 1990-х.

Все желающие познакомятся с результатами трудов Маркевича – обложками книг, эскизами почтовых марок, иллюстрациями к произведениям Пушкина, Булгакова, Шукшина, Зощенко и других писателей.

Дата: 10 сентября – 9 октября

Место: галерея ARTSTORY

Вход свободный

выставки выставка Artstory
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