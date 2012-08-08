На Чистых прудах открывается фотовыставка "Лесные истории"

Игорь Шпиленок

С 9 августа по 9 сентября на Чистопрудном бульваре пройдет фотовыставка "Лесные истории". В экспозиции выставки представлены работы известных российских и зарубежных фотографов, запечатлевшие первозданную красоту леса.

Участниками выставки являются такие известные фотографы, как Игорь Шпиленок, Николай Шпиленок, Игорь Подгорный, Василий Колбин, Александр Лыскин, Элли Девис, Тата Вислевская, Твига Васильева, Евгений Евграфов, Ростислав Машин, Даня Орловский и Зинаида Макарова.

Мероприятие проводится в рамках кампании по продвижению принципов ответственного лесопользования в сотрудничестве с некоммерческой организацией Лесной попечительский совет, Всемирным фондом дикой природы и Арт-проектом "ЛЕС", говорится в сообщении организаторов.

Генеральным информационным партнером выставки выступает журнал "Вокруг Света".