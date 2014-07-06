В парке Горького открылся фестиваль садов и цветов

В парке Горького 6 июля открывается Moscow Flower Show

6 июля в парке Горького открылся III Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show, передает телеканал "Москва 24".

Неделя "высокой моды" садово-паркового искусства продлится до 13 июля. Главным новшеством станет презентация розы "Олимпийская", которая получила название в честь Олимпиады в Сочи.

На празднике соберутся представители России, Италии, Великобритании, Франции и других стран.

Кроме того, на фестивале пройдет конкурс ландшафтных дизайнеров. Жюри возглавит судья Королевского общества садоводов и телеведущий BBC Джеймс Александер-Синклер.