В честь Дня видеоигр в столице пройдет шоу-выставка

Фото: Предоставлено организаторами

23 мая в клубе "Папа Вейдер" пройдет интерактивная шоу-выставка в честь Дня видеоигр. Гостей мероприятия ждут более 100 видеоигр, таких как Donkey Kong, Mario, The Legend of Zelda.

Организаторы обещают косплей-шоу, и специальную шоу-программу от профессиональных танцовщиц. На традиционном аукционе можно будет приобрести или обменять раритетные экспонаты.

На протяжении всего дня будут проходить съемки короткометражного фильма про гик-культуру. Любой желающий сможет исполнить одну из ролей.

Начало - в 12.00, вход - от 600 рублей.

Подробнее о мероприятии - здесь.