В честь Дня видеоигр в столице пройдет шоу-выставка

Фото: Предоставлено организаторами
23 мая в клубе "Папа Вейдер" пройдет интерактивная шоу-выставка в честь Дня видеоигр. Гостей мероприятия ждут более 100 видеоигр, таких как Donkey Kong, Mario, The Legend of Zelda.
Организаторы обещают косплей-шоу, и специальную шоу-программу от профессиональных танцовщиц. На традиционном аукционе можно будет приобрести или обменять раритетные экспонаты.
На протяжении всего дня будут проходить съемки короткометражного фильма про гик-культуру. Любой желающий сможет исполнить одну из ролей.
Начало - в 12.00, вход - от 600 рублей.
Подробнее о мероприятии - здесь.