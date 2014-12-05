Воскресенье от М24.ru и 2do2go: новогодняя ярмарка и выставка медведей Тедди

Фото: M24.ru

В воскресенье, 7 декабря, в Москве пройдут новогодняя выставка-ярмарка "Белый танец зимы", фестиваль науки и международная выставка коллекционных медведей Тедди Hello Teddy.

Подробнее о том, где увидеть породистых кошек, купить новогодние подарки и узнать о творчестве Альфреда Хичкока, – читайте в материале сетевого издания M24.ru и интерактивной афиши 2do2go.

Любуемся домашними питомцами. Выставка кошек "Гран-при Royal Canin"

Фото: royal-canin.ru

Когда: 7 декабря в 10:00 7 декабря в 10:00 Где: выставочный центр "Крокус Экспо"; Московская область, город Красногорск, 65-66 км МКАД Билет: от 100 рублей





Кошки – верные спутники и домашние любимцы человека. Жаль, что иногда мы не уделяем им должного внимания. Узнать много полезного и интересного о кошачьем семействе можно на XIII международной выставке кошек "Гран-при Royal Canin". Здесь представлены все известные породы кошек, ведь это самая большая выставка кошачьих на всем постсоветском пространстве.

Проводим научные опыты. Фестиваль науки

Фото: festnauki.ru

Когда: 7 декабря в 11:00 7 декабря в 11:00 Где: Московский планетарий; улица Садовая-Кудринская, 5, стр. 1 Билеты: от 400 рублей





Хотите окунуться в мир интересного, увлекательного и непознанного? Тогда этот фестиваль науки для вас. Здесь собраны самые необычные и яркие экспонаты из области занимательной науки. Каждый гость фестиваля будет не просто зрителем, а участником самого необычного шоу в его жизни.

Выбираем новогодние подарки. Рождественская ярмарка подарков в ЦДХ

Фото: M24.ru

Когда: 7 декабря в 11:00 7 декабря в 11:00 Где: Центральный дом художника; улица Крымский вал, 10



На рождественской ярмарке в Центральном доме художника можно будет найти и приобрести множество уникальных подарков. Главная особенность этого события – индивидуальный творческий подход. К рождественской ярмарке целый год готовили свои уникальные авторские работы художники, представленные как самостоятельно, так и творческими мастерскими, галереями, арт-салонами и другими различными объединениями.

Рассматриваем коллекционных медведей Тедди. Международная выставка Hello Teddy

Фото: vk.com/club31213120

Когда: 7 декабря в 11:00 7 декабря в 11:00 Где: торгово-выставочный комплекс "Тишинка"; Тишинская площадь, дом 1, стр.1 Билет: от 200 рублей





Медвежий Новый год пройдет в одном месте, но охватит всю планету – география выставки впечатляет не меньше, чем разнообразие образов косолапых: Япония, Германия, Англия, Италия и другие страны, всего – более двадцати. Не менее примечательно, что охват российских участников столь же масштабен: из Владивостока приедут девять мастеров, также свои игрушки в столицу привезут участники из Мурманска, Ангарска.

Готовимся к Новому году. Новогодняя выставка-ярмарка "Белый танец зимы"

Фото: nakashirke.narod.ru

Когда: 7 декабря в 11:00 7 декабря в 11:00 Где: Государственный выставочный зал "На Каширке"; улица Академика Миллионщикова, 35/5. Билет: от 50 рублей





Пространство выставки "Белый танец зимы", которая открывается в преддверии Нового года и Рождества, отсылает к культуре Серебряного века. Это светлый и поэтичный проект, возрождающий интерес к отечественной истории и традициям празднования Рождества с особым шиком – балами, елочными базарами, кукольными театральными представлениями и чаепитием.

Знакомимся с творчеством Альфреда Хичкока. Лекция "Фильмы Альфреда Хичкока"

Фото: punktum.ru

Когда: 7 декабря в 19:00 7 декабря в 19:00 Где: "Пунктум" на Тверской; улица Тверская, 12 стр.2 Билет: от 400 рублей





Хичкок – самый известный американский режиссер фильмов ужасов. Он является и автором сюжетов детективов. В фильмах "короля ужасов" каждый найдет свое: эффектные кадры, возможность посмотреть в глаза страху, потрясающий юмор и безупречных архетипических блондинок. Чего боялся, над чем смеялся и кого вожделел маэстро? Об этом вы узнаете на предстоящей лекции.