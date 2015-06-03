В Москве отметят 85-летие "Городка художников"

Авторы: В.Ф. Кринский, А.М. Рухлядев

4 июня на столичной улице Верхняя Масловка в мастерской скульптора Александра Белашова откроется выставка "Масловка. Московский Монмартр". Она будет посвящена 85-летию "Городка художников" и продлится всего один день.

Посетители смогут увидеть около тридцати картин именитых российских художников. В их числе – Николай Пластов, Илья Каверзнев, Владимир Чехлов, Екатерина Штеренберг.

"Наша выставка могла бы ознакомить посетителей с местом, где выросло три, а то и четыре поколения художников. Архитектурный комплекс был задуман как специальное место для творчества, по подобию Дома на набережной, где художники могли бы творить, жить, не оглядываясь на различные бытовые проблемы", – цитирует ТАСС организаторов выставки.