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03 июня 2015, 17:18

Культура

В Москве отметят 85-летие "Городка художников"

Авторы: В.Ф. Кринский, А.М. Рухлядев

4 июня на столичной улице Верхняя Масловка в мастерской скульптора Александра Белашова откроется выставка "Масловка. Московский Монмартр". Она будет посвящена 85-летию "Городка художников" и продлится всего один день.

Посетители смогут увидеть около тридцати картин именитых российских художников. В их числе – Николай Пластов, Илья Каверзнев, Владимир Чехлов, Екатерина Штеренберг.

"Наша выставка могла бы ознакомить посетителей с местом, где выросло три, а то и четыре поколения художников. Архитектурный комплекс был задуман как специальное место для творчества, по подобию Дома на набережной, где художники могли бы творить, жить, не оглядываясь на различные бытовые проблемы", – цитирует ТАСС организаторов выставки.

Городок художников – архитектурный комплекс, объект культурного наследия (памятник истории и культуры) на северо-западе Москвы, на территории района Аэропорт Северного административного округа. Был создан по инициативе Максима Горького и Игоря Грабаря.

Именно здесь были созданы многие произведения, которые сейчас находятся в Третьяковской галерее. В их числе – "Опять двойка" Федора Решетникова, "Весна" Аркадия Пластова и другие.

выставки Максим Горький Городок художников Игорь Грабарь

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