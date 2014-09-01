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Москва 24

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Культура

01 сентября 2014, 09:46

Пластилиновые фигурки исторических персонажей представили в музее миниатюр

выставки мастер-классы Измайловский кремль экспозиции пластилин маршруты и гиды

"Афиша": В Москве открылась историческая выставка из пластилина

В музее миниатюр "Всемирная история в пластилине", расположенном на территории Измайловского Кремля, открылась выставка работ филолога Ростислава Олюнина и инженера Андрея Мюллера. В экспозиции - сотня фигурок исторических персонажей и людей разных эпох.

Миниатюры сделаны 50 лет назад, сообщает телеканал "Москва 24".

Для Олюнина и Мюллера пластилиновая миниатюра являлась занимательным хобби, которому они посвящали все свободное время.

"Работа же их никак не была связана с искусством – один был редактором на телевидении, другой – инженером-химиком", - отметили в музее.

В то время материалы для творчества достать было сложно, поэтому в ход пошли тюбики от зубной пасты и фантики от конфет, инструментами служили швейные иголки, вязальные спицы и обычные спички.
Чтобы фигурки из пластилина хранились долго и не теряли форму, мастера придумали специальный каркас.

В рамках выставки в музее организуют экскурсии, на которых рассказывают интересные истории о жизни героев пластилиновой коллекции. Посетители узнают, куда исчезли неандертальцы, почему у короля Дании Харальда Синезубого были синие зубы и что прятал под подушкой император Карл Великий.

Также в музее организуют мастер-классы по лепке из пластилина и марципана.

Музей открыт ежедневно, кроме понедельника и вторника. Экспозицию можно увидеть с 10.00 до 17.00. Вход 50 рублей. Стоимость детского билета с экскурсией 150 рублей; взрослого – 170 рублей. Мастер-класс по лепке – 500 рублей.

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