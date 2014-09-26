Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября 2014, 12:50

Город

В России до 2016 году разработают нормативы для строительства высоток

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство строительства и ЖКХ России планирует до 2016 года разработать нормативно-техническую документацию для высотного строительства. Об этом сообщила замглавы ведомства Елена Сиэрра на форуме небоскребов 100+ Forum Russia в Екатеринбурге, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Замминистра пояснила, что сейчас высотки проектируются при помощи специальных технических условий, что создает финансовые трудности и занимает много времени. Она добавила, что после разработки нормативов "работа проектировщиков и строителей будет максимально облегчена".

Ссылки по теме


Стоит отметить, в Москве в 2012 году была принята схема высотных ограничений для строительства. Порог ограничения высоты зданий снижен со 100 до 75 метров. По мере приближения к памятникам истории и культуры высота строений снижается. При этом на периферии города разрешается строить высотные здания, но инвестору придется пройти процедуру дополнительных согласований и визуально-ландшафтный анализ, а также разработать противопожарный технический регламент с дополнительными лифтами и средствами пожаротушения.

На основании схемы Градостроительно-земельная комиссия при рассмотрении обращений инвесторов на строительство устанавливает предельную высоту будущего здания. При этом уже запущенные проекты высотой более 75 метров отменены не будут.

Напомним, в мае 2014 года градостроительные ограничения по высотности домов были приняты в Подмосковье. Здесь разрешено строить дом не более 9 этажей. Исключение составляют 15 городов, где живет свыше 100 тысяч человек.

Сайты по теме


высотки проекты стройкомплекс Москвы Елена Сиэрра Министерство строительства и ЖКХ России

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика