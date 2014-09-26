В России до 2016 году разработают нормативы для строительства высоток

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство строительства и ЖКХ России планирует до 2016 года разработать нормативно-техническую документацию для высотного строительства. Об этом сообщила замглавы ведомства Елена Сиэрра на форуме небоскребов 100+ Forum Russia в Екатеринбурге, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Замминистра пояснила, что сейчас высотки проектируются при помощи специальных технических условий, что создает финансовые трудности и занимает много времени. Она добавила, что после разработки нормативов "работа проектировщиков и строителей будет максимально облегчена".



Стоит отметить, в Москве в 2012 году была принята схема высотных ограничений для строительства. Порог ограничения высоты зданий снижен со 100 до 75 метров. По мере приближения к памятникам истории и культуры высота строений снижается. При этом на периферии города разрешается строить высотные здания, но инвестору придется пройти процедуру дополнительных согласований и визуально-ландшафтный анализ, а также разработать противопожарный технический регламент с дополнительными лифтами и средствами пожаротушения.

На основании схемы Градостроительно-земельная комиссия при рассмотрении обращений инвесторов на строительство устанавливает предельную высоту будущего здания. При этом уже запущенные проекты высотой более 75 метров отменены не будут.

Напомним, в мае 2014 года градостроительные ограничения по высотности домов были приняты в Подмосковье. Здесь разрешено строить дом не более 9 этажей. Исключение составляют 15 городов, где живет свыше 100 тысяч человек.