Высотку в Оружейном переулке сдадут к концу лета

Фото: M24.ru/Михаил Сипко
Один из самых известных "долгостроев" столицы – высотное здание в Оружейном переулке – сдадут в эксплуатацию к концу лета, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
Площадь здания составляет 119,3 тысячи квадратных метров, высота – 120 метров. По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, там есть подземная парковка, но подход к самому зданию не очень удобный.
"В любом случае расположенный в таком месте офисный комплекс не будет простаивать пустым", – отметил Тимофеев.
Добавим, что к концу года здание увенчает 35-метровый шпиль, увеличив высоту до 155 метров. Высота "сталинских" высоток, для сравнения, от 136 до 240 метров.
При этом, как ранее заявлял заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, если бы город решил сносить объект, пришлось бы компенсировать инвестору 2–3 миллиарда рублей.