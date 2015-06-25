Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня 2015, 16:45

Город

Высотку в Оружейном переулке сдадут к концу лета

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Один из самых известных "долгостроев" столицы – высотное здание в Оружейном переулке – сдадут в эксплуатацию к концу лета, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Площадь здания составляет 119,3 тысячи квадратных метров, высота – 120 метров. По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, там есть подземная парковка, но подход к самому зданию не очень удобный.

"В любом случае расположенный в таком месте офисный комплекс не будет простаивать пустым", – отметил Тимофеев.

Ссылки по теме


Добавим, что к концу года здание увенчает 35-метровый шпиль, увеличив высоту до 155 метров. Высота "сталинских" высоток, для сравнения, от 136 до 240 метров.

Комплекс "Оружейный" является долгостроем, так как к его возведению приступили еще в 2006 году. Затем в 2008 году строительство было заморожено. Новый инвестор планирует завершить реализацию проекта в 2014 году.

При этом, как ранее заявлял заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, если бы город решил сносить объект, пришлось бы компенсировать инвестору 2–3 миллиарда рублей.

высотки долгострои проекты стройкомплекс Москвы Константин Тимофеев строительство и реконструкция Оружейный переулок

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика