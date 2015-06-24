Высотку на Котельнической набережной впервые капитально отремонтируют

Фото: M24.ru

Сталинскую высотку на Котельнической набережной ждет капитальный ремонт. Сегодня жилой дом оденут в строительные леса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент культурного наследия. За все время эксплуатации в здании ни разу не проводился капитальный ремонт.

В этом году планируется отремонтировать лицевую часть стены высотки, а уже в 2016 году – дворовую. Реставрация будет проводиться локальными участками, что позволит отремонтировать здание без расселения жильцов.

Как отмечают в департаменте культурного наследия, сейчас даже визуально заметно, что отдельные элементы дома требуют серьезных реставрационных работ. Видны трещины и частичное разрушение облицовки здания, в плохом состоянии находятся каменные и скульптурные барельефы на фасаде. Для определения наиболее эффективных методик реставрации высотки будут проведены дополнительные научные исследования, которые продлятся до сентября.

"Москва в цифрах": Сталинские высотки

Напомним, в Москве построено семь сталинских высоток. Постановление об их строительстве подписано в январе 1947 года. Все высотки были заложены в день 800-летия столицы. Они построены в стиле сталинского ампира или советского монументального классицизма. Все высотки административно-жилого характера были задуманы как дома с замкнутой коммунально-бытовой инфраструктурой (кинотеатр, почта, предприятия бытового обслуживания и так далее).

Дом на Котельнической набережной строился в 1938-1940 и 1948-1952 годы. Центральный объем насчитывает 26 этажей. В здании находятся 700 квартир, магазины, почтовое отделение, кинотеатр "Иллюзион", музей-квартира балерины Галины Улановой.