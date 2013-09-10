Выпускники вузов получат право выбирать срок службы в армии

Выпускники вузов смогут выбирать срок службы в армии самостоятельно

В Министерстве обороны хотят ввести два варианта службы, на которою поступит выпускник вуза. Вчерашним студентам предложат выбор – или отслужить год призывником, или два – контрактником, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящее время минимальный срок профессиональной службы составляет три года, но часто выпускники предпочитают 12 месяцев "тянуть лямку рядового солдата", чем в три раза больше – младшим офицером.

Как отмечают в Минобороны, профессиональные солдаты идет на так много людей, как того хотелось бы военному ведомству, несмотря на лучшие условия – общежитие вместо казармы, денежное довольствие и свободное время.

Военные считают, что уменьшение срока контрактной службы привлечет достаточно людей. Кроме того, после минимального периода службы можно вступить в очередь на армейскую ипотеку.

При этом военные предусмотрели и досрочное расторжение контракта – в том случае, если профессиональный солдат захочет уйти "на гражданку", он разрывает договор, то оставшееся время, разделенное на 2, он должен будет отслужить солдатом-призывником, пишет "Российская газета"