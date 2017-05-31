Власти Москвы начали прием документов на выплаты пострадавшим от урагана

Фото: ТАСС/Даниил Колодин

Выплачивать компенсации семьям погибших и пострадавших от урагана в столице 29 мая будет департамент труда и социальной защиты населения Москвы. Учреждение начало прием документов на выплаты.

Документы принимаются по адресу: улица Новая Басманная, дом 10, строение 1, кабинет 103. По вопросам, связанным с получением материальной помощи, москвичам следует позвонить по телефонам "горячей линии" департамента: 8 (495) 623–20–05; 8 (495) 625–58–75; 8 (495) 623–20–15.

В среду, 31 мая, Сергей Собянин подписал распоряжение об оказании помощи семьям пострадавших и погибших в результате урагана. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

По одному миллиону рублей на каждого погибшего смогут получить семьи погибших в результате урагана, за исключением проживающих в Московской области. Пострадавшие и госпитализированные в стационары медицинских организаций претендуют на 500 тысяч рублей – за исключением проживающих в Московской области. Пострадавшие, медицинскую помощь которым оказали амбулаторно, получат 100 тысяч рублей.