Сумма пособия по бедности должна быть не менее прожиточного минимума – эксперт

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Сумма пособия по бедности должна быть не менее прожиточного минимума. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил советник президента Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда Минтруда России Николай Волгин.

Минфин предложил ввести пособие для малоимущих категорий граждан, к которым могут отнести семей с детьми до 16 лет и одним работающим родителем. Для этого собираются определить единые критерии нуждаемости, оценки семейных доходов и имущества, а также круг лиц, которые относятся к членам семьи.

"Я считаю, что Минфин сделал очень правильное предложение. Бедность в России является одной из самых социально-напряженных проблем. Сумма пособия по бедности должна быть не ниже прожиточного минимума – в стране живет порядка 20 миллионов малообеспеченных людей, чей доход до этого уровня не дотягивает", – пояснил эксперт.

Пособию по бедности необходим точечный заявительный характер – эксперт

"Пособие по бедности должно носить точечный заявительный характер. Кроме того, пока в России нет изобилия денежных ресурсов, уровень дохода потенциальных получателей этого пособия, конечно, необходимо проверять", – добавил советник президента Всероссийского НИИ охраны и экономики труда.

Как отметила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко в интервью "Российской газете", пока предложения по введению пособия для нуждающихся граждан не предусмотрены в проекте бюджета на ближайшие три года.

В 2016 году прожиточный минимум россиян увеличился на 324 рубля. Согласно подписанному Дмитрием Медведевым постановлению, прожиточный минимум на душу населения составляет 9776 рублей, для трудоспособных категорий граждан – 10 524 рубля, для пенсионеров – 8025 рублей, для детей – 9677 рублей.