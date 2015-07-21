26 многодетных семей столицы получат по 125 тысяч рублей – Петросян

Фото: ТАСС/Валерий Морев

В столице наградят 26 многодетных семей. Им планируется выплатить по 125 тысяч рублей, сообщил на заседании президиума правительства руководитель департамента соцзащиты населения Владимир Петросян.

"Лучшие многодетные семьи награждаются орденом, отобраны 26 кандидатур. Предлагаю выплатить каждой семье по 125 тысяч рублей", – цитирует Петросяна корреспондент m24.ru.

Ранее сообщалось, что на севере столицы новые квартиры получили восемнадцать многодетных семей. Для таких семей в городе строят специальные жилые комплексы, в которых есть семикомнатные квартиры. Возле домов расположены игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

"Москва в цифрах": Большие семьи

Строительство домов с квартирами для многодетных семей – одна из приоритетных задач правительства города. Так, в 2014 году за счет городского бюджета построили 13 таких домов. В этом году планируется возвести 3 дома с многокомнатными квартирами.

В столице проживают 94 тысячи многодетных семей. В них воспитываются почти 240 тысяч ребят. Москва является единственным регионом России, в котором многодетной семья признается до тех пор, пока последнему ребенку не исполнится 18 лет.

За 2013–2014 годы число многодетных семей в столице выросло на 5 тысяч. В 2014 на социальную поддержку многодетных семей и сирот было выделено более 42 миллиардов рублей. Половину из них составляют денежные выплаты.