Сергей Собянин подписал распоряжение о материальных выплатах чернобыльцам

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Около 16 тысяч жителей Москвы, пострадавших во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, получат материальную помощь. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин на заседании президиума столичной мэрии.

Размер единовременной выплаты составит от двух до трех тысяч рублей в зависимости от категории получателей. На указанные цели из бюджета города Москвы выделено свыше 46 миллионов рублей.

"По две тысячи рублей предлагаем лицам, которые стали инвалидами в результате трагедии на АЭС; 2,5 тысячи рублей - это лицам, эвакуированным из зоны отчуждения, а также ставшими инвалидами в результате аварии на производственном объединении "Маяк", и по две тысячи рублей - лицам, которые проживали в населенных пунктах на территории чернобыльской АЭС", - пояснил глава департамента соцзащиты Владимир Петросян.

Напомним, 26 апреля 1986 года в городе Чернобыль произошел взрыв четвертого энергоблока атомной электростанции. В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглось почти 150 тысяч квадратных километров территории.

К ликвидации последствий аварии привлекли почти 800 тысяч граждан СССР. Многие из них получили значительные дозы облучения. В зоне радиоактивного заражения оказались почти 7 миллионов человек.

Москвичи одними из первых пришли на помощь, многие добровольно встали в ряды ликвидаторов. На данный момент в столице проживает около 15 тысяч инвалидов и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф, членов семей погибших ликвидаторов и лиц, подвергшихся воздействию радиации.